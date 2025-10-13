Футболните национали до 15 г. с участие на турнир на УЕФА

На терените на Национална футболна база между 17 и 22 октомври ще се проведе приятелски турнир на УЕФА, който ще срещне селекциите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години, съобщават от Българския футболен съюз.

В първата среща селекцията на наставника Петър Карачоров ще се изправи срещу Литва на 17 октомври от 11.00 часа. От 16.00 часа в същия ден следва срещата между Полша U15 и Словакия U15. Във втория си мач България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа, а от 16.00 часа е мачът Литва U15 - Полша U15. В заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, а родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.

Всички двубои ще се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.