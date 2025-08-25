БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Футзал клуб Левски стартира участието си в квалификациите на Шампионска лига тази седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

"Сините" са домакини на пресявките, а всичките им мачове можете да гледате в ефира на БНТ 3.

левски софия запад домакинство шампионската лига футзал
Снимка: Левски София-Запад/Facebook
Слушай новината

Футзал клуб Левски ще стартира своето участие в квалификациите на Шампионска лига. „Сините“ ще започнат срещу германския първенец ТСВ Вайлимдорф на 27 август (сряда) от 19:00 часа в „Арена 8888“. Българите ще са домакини на срещите от група Е, като там са още шампионите на Беларус (Витен Орша) и на Гибралтар (ФК Европа).

Припомняме, че мачовете на Левски могат да бъдат гледани на 27, 28 и 30 август от 18.55 по БНТ 3.

От клуба ще монтират специална видеостена в "Арена 8888 София", на която привържениците на отбора ще могат да наблюдават реванша от турнира Лига на конференциите на "сините" срещу АЗ Алкмаар (Нидерландия) на 28 август от 20:30 часа след края на втория двубой на тима в групата срещу ФК Европа, който е с начален час 19:00.

"Сините" завършват участието си в пресявките на Шампионската лига на 30 август също от 19:00 часа ще изиграят и последната си среща с Витен Орша. Само победителят в групата продължава напред в надпреварата.

Програма в група "Е" на предварителния кръг на УЕФА Шампионска лига по футзал в София:

27 август:

16:00 – Витен Орша - ФК Европа
19:00 – ТСВ Вайлимдорф – Левски

28 август:

16:00 - ТСВ Вайлимдорф - Витен Орша
19:00 - Левски - ФК Европа

30 август:

16:00 - ФК Европа - ТСВ Вайлимдорф
19:00 - Левски - Витен Орша

Свързани статии:

БНТ 3 ще предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
БНТ 3 ще предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
Гледайте мачовете на българския представител Левски София Запад на...
Чете се за: 00:37 мин.
#Футзал клуб Левски #Шампионска лига по футзал 2025/2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
4
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
5
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
6
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
3
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Още

Хандбалистките на Бяла започнаха подготовка за новия сезон
Хандбалистките на Бяла започнаха подготовка за новия сезон
Спортни новини 25.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 25.08.2025 г., 12:25 ч.
Отборът на надеждата с втора победа на световното по футбол за бездомни Отборът на надеждата с втора победа на световното по футбол за бездомни
Чете се за: 00:55 мин.
Спортни новини 24.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 24.08.2025 г., 20:50 ч.
Белгиец спечели титлата на турнира по тенис на маса в Панагюрище Белгиец спечели титлата на турнира по тенис на маса в Панагюрище
Чете се за: 03:30 мин.
Йонас Вингегор взе победата във втория етап от Обиколката на Испания Йонас Вингегор взе победата във втория етап от Обиколката на Испания
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин на борда кацна в София, транспортират го в "Пирогов" (ВИДЕО)
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин на борда кацна в София,...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Млада жена почина след раждане в болница в Русе Млада жена почина след раждане в болница в Русе
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ) 75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ)
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Парк "Вранa” официално премина под управлението на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ