Футзал клуб Левски стартира участието си в квалификациите на Шампионска лига тази седмица

Футзал клуб Левски ще стартира своето участие в квалификациите на Шампионска лига. „Сините“ ще започнат срещу германския първенец ТСВ Вайлимдорф на 27 август (сряда) от 19:00 часа в „Арена 8888“. Българите ще са домакини на срещите от група Е, като там са още шампионите на Беларус (Витен Орша) и на Гибралтар (ФК Европа).

Припомняме, че мачовете на Левски могат да бъдат гледани на 27, 28 и 30 август от 18.55 по БНТ 3.

От клуба ще монтират специална видеостена в "Арена 8888 София", на която привържениците на отбора ще могат да наблюдават реванша от турнира Лига на конференциите на "сините" срещу АЗ Алкмаар (Нидерландия) на 28 август от 20:30 часа след края на втория двубой на тима в групата срещу ФК Европа, който е с начален час 19:00.

"Сините" завършват участието си в пресявките на Шампионската лига на 30 август също от 19:00 часа ще изиграят и последната си среща с Витен Орша. Само победителят в групата продължава напред в надпреварата.

Програма в група "Е" на предварителния кръг на УЕФА Шампионска лига по футзал в София:

27 август:

16:00 – Витен Орша - ФК Европа

19:00 – ТСВ Вайлимдорф – Левски

28 август:

16:00 - ТСВ Вайлимдорф - Витен Орша

19:00 - Левски - ФК Европа

30 август:

16:00 - ФК Европа - ТСВ Вайлимдорф

19:00 - Левски - Витен Орша