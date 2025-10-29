БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Габриел Маринов се поздрави с бронз от европейското първенство по вдигане на тежести за мъже до 23 г

Спорт
Втори медал за България от турнира.

габриел маринов донесе втора титла българия европейското вдигане тежести софия
Снимка: Startphoto.bg
Габриел Маринов спечели бронзов медал от европейското първенство по вдигане на тежести за юноши и девойки до 19 години и мъже и жени до 23 години в Дуръс, Албания.

В категория до 65 килограма при мъжете до 23 години българинът събра двубой от 278 килограма. Той бе трети и в двете отделни движения, като постигна 124 килограма в изхвърлянето и 154 килограма в изтласкването.

Шампион в категория по максимално убедителен начин стана италианецът Серджо Масида. Той събра двубой от 299 килограма, като зададе стандартите и в двете движения със 134 килограма в изхвърлянето и 165 килограма в изтласкването.

Среброто остана за Техран Мамадов от Азербайджан, който завърши с 288 килограма двубой. Мамадов постигна 133 килограма в изхвърлянето и 155 килограма в изтласкването.

Медалът на Маринов е втори за България. По-рано днес Дениз Данев стана сребърен медалист в категория до 60 килограма, пак при мъжете до 23 години.

