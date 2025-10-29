БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дениз Данев спечели сребърен медал на европейското първенство по вдигане на тежести за мъже до 23 г.

от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Българският национал донесе първи медал за страната от турнира.

Дениз Данев
Снимка: www.dunavmost.com
Дениз Данев донесе първи медал за България от европейското първенство по вдигане на тежести за юноши и девойки до 19 години и мъже и жени до 23 години в Дуръс, Албания.

В категория до 60 килограма при мъжете до 23 години Данев взе сребърен медал в двубоя с 259 килограма, както и сребро в изтласкването със 146 килограма.

Шампион с двубой от 267 килограма стана арменецът Гарник Чолакян, който бе най-добър и в двете движения, като постигна 120 килограма в изхвърлянето и 147 килограма в изтласкването.

След първото движение Данев бе четвърти в класирането. Той започна с успешен опит на 110 килограма, след това не успя на 113, но при последното си излизане на подиума се справи с тази тежест.

В изтласкването българинът регистрира три успешни опита - на 139, 142 и 146 килограма, като с тях състезателят на тежкоатлетическия клуб в Русе си гарантира качването на почетната стълбичка.

Бронзът в двубоя бе спечелен от турчина Харун Алгюл, който събра 251 килограма. Той бе трети след изхвърлянето със 114 килограма и четвърти в изтласкването със 137 килограма.

По-късно днес на подиума в категория до 65 килограма при мъжете до 23 години ще излезе и Габриел Маринов.

#Дениз Данев

