Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече...
Почина холивудската звезда Чък Норис
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Габриела Димитрова завоюва бронзов медал на турнира по джудо в Тбилиси

В малкия финал българката се наложи над Сита Кадамбоева (Узбекистан) с юко.

Габриела Димитрова завоюва първи медал в кариерата си от Голям шлем по джудо, след като на турнира в Тбилиси (Грузия) спечели бронз в категория до 52 килограма.

Преди това Димитрова записа две победи, като на старта преодоля със златна точка Тинка Истън (Австралия), двубоят продължи 6:06 минути, а на четвъртфиналите постигна успех с ипон над 12-та в света Гефан Примо (Израел). На полуфинала тя отстъпи пред бъдещата шампионка Бландин Понт (Франция).

Най-доброто класиране на българката досега беше пето място в Баку през 2022-а. Този сезон Димитрова започва впечатляващо, като стана първа на Европейската купа в София през януари.

На турнира България е представена от осем мъже и три жени. В събота на татамито излизат Марк Христов и Виктор Скерлев (73 кг), както и Христо Вълков и Георги Граматиков (81 кг).

В надпреварата участват 386 състезатели от 51 държави.

