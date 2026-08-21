Галатасарай привлече руснак

Галатасарай привлече офанзивния халф Алексей Батраков от Локомотив Москва с трансфер на стойност 25 милиона евро, съобщава агенция Ройтерс. Според информацията руснаците ще запазят 15% от правата на вече бившия си играч.

Батраков е подписал петгодишен договор със заплата около 3.25 милиона евро на сезон с турския шампион. Младият талант получи първата си повиквателна за руския национален отбор през 2024 и отбеляза първия си гол в контрола с Бруней през ноември същата година.

От началото на сезона Батраков има един гол и една асистенция в пет мача за Локо в руското първенство. През миналия сезон той изигра 36 двубоя за столичани, в които отбеляза 17 попадения и подаде за още 12.