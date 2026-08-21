БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Галатасарай привлече руснак

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Халфът идва от Локомотив Москва.

Галатасарай привлече руснак
Слушай новината

Галатасарай привлече офанзивния халф Алексей Батраков от Локомотив Москва с трансфер на стойност 25 милиона евро, съобщава агенция Ройтерс. Според информацията руснаците ще запазят 15% от правата на вече бившия си играч.

Батраков е подписал петгодишен договор със заплата около 3.25 милиона евро на сезон с турския шампион. Младият талант получи първата си повиквателна за руския национален отбор през 2024 и отбеляза първия си гол в контрола с Бруней през ноември същата година.

От началото на сезона Батраков има един гол и една асистенция в пет мача за Локо в руското първенство. През миналия сезон той изигра 36 двубоя за столичани, в които отбеляза 17 попадения и подаде за още 12.

#ФК Локомотив Москва #Алексей Батраков #ФК Галатасарай

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0 и ги постави пред почти непосилна задача
1
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0...
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна в Арабско море
2
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна...
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава на свобода под гаранция
3
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава...
България с второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 г.
4
България с второ поражение в европейските квалификации по волейбол...
Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени са щети на 6 дружества
5
Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени...
Променят движението по „Хемус“ заради премахване на крайпътна растителност
6
Променят движението по „Хемус“ заради премахване на...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
5
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Футбол

Черно море поглежда към първи успех в Първа лига
Черно море поглежда към първи успех в Първа лига
Валентин Илиев: Не ни се получаваше ефективността Валентин Илиев: Не ни се получаваше ефективността
Чете се за: 01:45 мин.
Без победител между Райо Валекано и Алавес в Ла Лига Без победител между Райо Валекано и Алавес в Ла Лига
Чете се за: 00:52 мин.
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по Сока 6 с участието на България Гледайте по БНТ 3 световното първенство по Сока 6 с участието на България
Чете се за: 01:42 мин.
Гледайте по БНТ 3 на живо от Арена Бургас битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал Гледайте по БНТ 3 на живо от Арена Бургас битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал
Чете се за: 01:05 мин.
Христос Контис: Имахме късмет, но ни чака труден реванш в София Христос Контис: Имахме късмет, но ни чака труден реванш в София
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Катя Ивкова: Дълго чаканата административна реформа в здравеопазването ще бъде по-ефективна и по-бърза
Катя Ивкова: Дълго чаканата административна реформа в...
Чете се за: 08:15 мин.
У нас
Продължават преговорите между социалните партньори за определяне на минималната заплата Продължават преговорите между социалните партньори за определяне на минималната заплата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Обектът в Слънчев бряг, където нападнаха служители от НАП, остава запечатан още 20 дни Обектът в Слънчев бряг, където нападнаха служители от НАП, остава запечатан още 20 дни
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
2000 декара обхвана огънят при големия пожар в Сливенско 2000 декара обхвана огънят при големия пожар в Сливенско
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток: Демонстрация на военна мощ и икономическа...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Гледат мярката на бившия полицай, обвинен за убийството в Съединение
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Започват тържествата по повод 149-ата годишнина от Шипченската епопея
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Жълт код за опасно горещо време, постепенно захлаждане през новата...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ