БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 00:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гана се класира за световното първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Мохамед Кудус се разписа от близко разстояние за победа с 1:0 срещу Коморските острови.

Национален отбор на Гана по футбол
Снимка: БТА

Националният отбор по футбол на Гана се класира на световното първенство през следващата година, след като Мохамед Кудус се разписа от близко разстояние за победа с 1:0 срещу Коморските острови в мач от квалификациите на Зона Африка.

Ганайците са петата африканска нация на Мондиал 2026, след като по-рано място си спечелиха Алжир, Египет, Мароко и Тунис. Трите страни-домакини все още са единствените представители на Зона КОНКАКАФ, от Азия напред продължават Австралия, Иран, Япония, Йордания, Република Корея и Узбекистан, а Нова Зеландия е победител в Зона Океания.

Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай и Уругвай са финалисти от Зона КОНМЕБОЛ, а Европа все още не е излъчила участник.

#гана

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници
1
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
2
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на пазарджишкото село Огняново?
3
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
4
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване на гласове (СНИМКИ)
5
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване...
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
6
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
5
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
6
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...

Още от: Световен футбол

Двама отпаднаха от състава на националите за мача с Испания
Двама отпаднаха от състава на националите за мача с Испания
Интер Маями записа изразителна победа над Атланта Юнайтед, Лионел Меси се разписа на два пъти Интер Маями записа изразителна победа над Атланта Юнайтед, Лионел Меси се разписа на два пъти
Чете се за: 01:17 мин.
Аржентина се справи с Венецуела в отсъствието на Меси Аржентина се справи с Венецуела в отсъствието на Меси
Чете се за: 01:02 мин.
Георги Иванов зае важна позиция във ФИФА Георги Иванов зае важна позиция във ФИФА
Чете се за: 01:32 мин.
Истории от Световните първенства – 1934 Истории от Световните първенства – 1934
Чете се за: 11:32 мин.
Франция, Швейцария и Северна Македония се доближиха до Мондиал 2026 Франция, Швейцария и Северна Македония се доближиха до Мондиал 2026
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР)
"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трима учени спечелиха Нобеловата награда за икономика Трима учени спечелиха Нобеловата награда за икономика
Чете се за: 00:57 мин.
По света
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Съветът на ЕС предлага пълна либерализация на вноса на мляко и...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на...
Чете се за: 09:35 мин.
Политика
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ