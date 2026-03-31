БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46...
Чете се за: 00:40 мин.
Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гана уволни селекционера си Ото Адо след загубата от Германия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

"Черните звезди" останаха без наставник два месеца и половина преди Мондиала.

Ото Адо
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на националния отбор на Гана по футбол Ото Адо беше уволнен два месеца и половина преди началото на Мондиал 2026.

"Футболната асоциация на Гана се разделя със старши треньора на националния отбор Ото Адо с незабавен ефект. Искрено благодарим на Адо за свършената работа и му пожелаваме успех в бъдещите начинания", се казва в официалното съобщение на футболната централа на страната, откъдето допълват, че търсенето на нов наставник вече е започнало.

Адо класира Гана за финалите на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, на което африканците са в група L с Хърватия, Англия и Панама, срещу който откриват кампанията си на 17 юни в Торонто.

Официална причина не е посочена, но се предполага, че от управата на асоциацията не са доволни от серията от четири поредни загуби в контроли от ноември насам, включително с 1:5 от Австрия на 27 март и с 1:2 от Германия.

50-годишният специалист приключва втория си период на кормилото на националната селекция на Гана, която води първо като временен наставник през по-голямата част от 2022 година, а след това през март 2024 година пое състава за постоянно, след като напусна скаутското звено на водещия германски клуб Борусия Дортмунд.

Като футболист Адо прекара цялата си кариера в Германия, където е роден, за отборите на Хамбург, Хановер 96, Борусия Дортмунд, Майнц 05 и Хамбургер. Той има 15 мача за националния тим на Гана, включително и участие на Мондиал 2006.

#Национален отбор на Гана по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-четени

Още от: Футбол

Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 01:25 мин.
Чете се за: 02:47 мин.
Чете се за: 05:10 мин.
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Чете се за: 02:47 мин.
Български футбол
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ