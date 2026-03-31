Германия спечели трудно домакинската контрола с Гана

Бундестимът стигна до успеха с гол на резервата Денис Ундав в 88-ата минута.

Германия победи Гана с 2:1 в контролна среща, играна в Щутгарт. Появилият се на почивката Денис Ундав отбеляза победния гол в 88-ата минута.

Възпитаниците на Юлиан Нагелсман можеха да открият резултата в 6-ата минута, но Флориан Вирц стреля в лявата греда от пряк свободен удар. В 33-ата минута негов гол не бе зачетен заради засада.

Бундестимът поведе в резултата в добавеното време на първата част. Домакините получиха дузпа, след намесата на ВАР, за игра с ръка на Джонас Аджети, след шут на Анджело Щилер. Кай Хаверц бе точен от бялата точка.

След почивката отново гредата спря германците. Ник Волтемаде стреля с глава, но топката се отби от напречната греда.

В 63-ата минута Джордан Аю също нямаше късмет. Негов изстрел срещна лявата греда.

Гостите възобновиха равенството в 70-ата минута. Появилият се в игра четири минути по-рано Исахаку Фатаву стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Дерик Кьон.

Предвид факта, че контролата се игра в Щутгарт, бе логично футболистите на местния тим да попаднат под светлината на прожекторите. След като Анджело Щилер спечели дузпата, неговият съотборник на клубно ниво Денис Ундав подпечата успеха на тима с гол в 88-ата минута.

Германия спечели и двете си контроли в паузата за национални отбори, след като победи и Швейцария в Базел.

