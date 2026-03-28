С гол на Флориан Вирц Германия се наложи над Швейцария в контролна среща в Базел

Германия се нуждаеше от късен победен гол на Флориан Вирц - второто му попадение в мача, за да се наложи над Швейцария с 4:3 в контролна среща в Базел. Вирц реализира за 3:2 в 61-ата минута и по-късно оформи крайното 4:3 в 85-ата минута. Дан Ндойе изведе домакините напред в 17-ата минута, Йонатан Та изравни в 26-ата, възползвайки се от асистенция на Флориан Вирц.

Бреел Емболо пак изведе Швейцария напред в 41-ата минута, а във втората минута на добавеното време на първата част Серж Гнабри вкара за 2:2 пак след подаване от Вирц. Жоел Монтейро изравни за домакините за 3:3 в 79-ата минута, но Германия все пак стигна до успеха.

Тийнейджърът Ленарт Карл влезе в игра като резерва, записвайки първия си мач за германския национален, който прекрати серия от четири мача без победа срещу швейцарците с първи успех от 2008 година насам.