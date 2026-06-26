Гърция интегрира специализирана сателитна система за засичане на горски пожари

Гърция е първата държава, която използва специализирана сателитна мрежа за засичане на горски пожари, предаде Асошиейтед прес.

През май в ниската околоземна орбита (Low Earth Orbit, LEO) бяха изтреляни четири малки сателита с размера на ръчен багаж. Това превръща Гърция в първата държава в света, която интегрира специализирана сателитна технология в националната система за борба с пожарите, посочва АП.

Сателитите са конструирани от германската компания ОрораТех (OroraTech). Те разполагат с термични сензори, които могат да засичат пламъци на площ от четири метра. Традиционните сателитни технологии могат да засичат пожари, бушуващи на площ с големината на круизен кораб.

При възникване на пожар новите малки сателити с внедрени AI технологии изпращат информация към командния център, която съдържа данни за локацията, размера и интензитета на пламъците. В случай че изведнъж са пламнали няколко пожара, предаваната в реално време информация е от ключово значение за овладяването им.

Много държави използват сателити с термални сензори, но Гърция е първата страна, която напълно ги е интегрирала в системата си за борба с пожарите, уточнява АП. Гърция изгражда мрежа за широкообхватно наблюдение с три европейски компании, която комбинира термални сателити, радарни сателити, които имат способността да осъществяват наблюдение през облаци и дим и оптични сателити, които предават детайлна картина от земята.

Цялостната технология е на обща стойност 200 милиона евро и се финансира от ЕС. Планира се в края на годината в орбита да бъдат изстреляни още сателити, посочва АП.