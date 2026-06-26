БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
Чете се за: 02:45 мин.
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в...
Чете се за: 01:45 мин.
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
Цените на едро на основни храни, плодове и зеленчуци...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гърция интегрира специализирана сателитна система за засичане на горски пожари

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Запази

С помощта на ИИ ще се локализират пламъците на малка площ

горски пожари света испания португалия сащ пламъци
Слушай новината

Гърция е първата държава, която използва специализирана сателитна мрежа за засичане на горски пожари, предаде Асошиейтед прес.

През май в ниската околоземна орбита (Low Earth Orbit, LEO) бяха изтреляни четири малки сателита с размера на ръчен багаж. Това превръща Гърция в първата държава в света, която интегрира специализирана сателитна технология в националната система за борба с пожарите, посочва АП.

Сателитите са конструирани от германската компания ОрораТех (OroraTech). Те разполагат с термични сензори, които могат да засичат пламъци на площ от четири метра. Традиционните сателитни технологии могат да засичат пожари, бушуващи на площ с големината на круизен кораб.

При възникване на пожар новите малки сателити с внедрени AI технологии изпращат информация към командния център, която съдържа данни за локацията, размера и интензитета на пламъците. В случай че изведнъж са пламнали няколко пожара, предаваната в реално време информация е от ключово значение за овладяването им.

Много държави използват сателити с термални сензори, но Гърция е първата страна, която напълно ги е интегрирала в системата си за борба с пожарите, уточнява АП. Гърция изгражда мрежа за широкообхватно наблюдение с три европейски компании, която комбинира термални сателити, радарни сателити, които имат способността да осъществяват наблюдение през облаци и дим и оптични сателити, които предават детайлна картина от земята.

Цялостната технология е на обща стойност 200 милиона евро и се финансира от ЕС. Планира се в края на годината в орбита да бъдат изстреляни още сателити, посочва АП.

#AI технологии #специализирана сателитна технология #националната система за борба с пожарите #Гърция #горски пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
2
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде почивката излиза по-евтино?
3
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде...
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море – анализ на пробите
4
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море –...
Протест срещу бюджета в столицата
5
Протест срещу бюджета в столицата
Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°
6
Жълт код за горещо време – очакват се температури между...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
5
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Балкани

Властите в Гърция арестуват за неспазване на противопожарните забрани
Властите в Гърция арестуват за неспазване на противопожарните забрани
Нови студентски протести организират в Сърбия с призив за предсрочни парламентарни избори Нови студентски протести организират в Сърбия с призив за предсрочни парламентарни избори
Чете се за: 01:05 мин.
Вучич подава оставка до седмици Вучич подава оставка до седмици
Чете се за: 00:45 мин.
Митинг на управляващите в Белград - събитието се организира в навечерието на Видовден Митинг на управляващите в Белград - събитието се организира в навечерието на Видовден
Чете се за: 00:45 мин.
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде почивката излиза по-евтино? България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде почивката излиза по-евтино?
9619
Чете се за: 03:55 мин.
Частните обиколки на атинския Акропол вече струват 5000 евро Частните обиколки на атинския Акропол вече струват 5000 евро
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Самолет се разби във Франция, 11 души са загинали Самолет се разби във Франция, 11 души са загинали
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Жегата настъпва: Синоптиците от НИМХ предупреждават за температури до 37° Жегата настъпва: Синоптиците от НИМХ предупреждават за температури до 37°
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
18-годишен шофьор е загинал при катастрофа в Смядово 18-годишен шофьор е загинал при катастрофа в Смядово
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
100 животни бяха спасени от голям пожар в стопански двор в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бойко Борисов с критика към бюджета на кабинета "Радев"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ