БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гърция неутрализира Италия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
Запази

Лекция на Янис Андетокумбо окрили гърците за победоносен старт на шампионата.

гърция италия евробаскет 2025
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Гръцкият национален отбор потегли успешно на Евробаскет 2025 в Латвия, Финландия, Полша и Кипър. Селекцията на Василис Спанулис матира Италия със 75:66 в среща от първия кръг в група C, изиграна в "Спирус Киприано Арена". Гърците държаха съдбата в ръцете си до голяма степен, но в края трябваше да се справят със щурма на състава, воден от Джанмарко Поцеко, за да извоюват победата.

На 30 август (събота) "елините" ще срещнат един от домакините на шампионата - Кипър, докато италианците ще имат за съперник Грузия.

Откриващите минути преминаха в опипването на почвата, бързото темпо и слабата резултатност. Янис Андетокумбо и Николо Мели често попадаха под светлините на прожекторите в офанзивен план. Янис Андетокумбо взе нещата в свои ръце, а символичните домакини намериха ритъма си по пътя към аванс от 10 точки в края на встъпителния период.

Костас Слукас и Янис Андетокумбо окрилиха „елините“ за още по-солидна преднина в хода на следващата десетка. Италианците преодоляха първоначалните трудности и започнаха да дишат по-спокойно, но южните ни съседи се оттеглиха в съблекалнята при 36:30.

Янис Андетокумбо и Слукас отново обединиха усилия на старта на третата част, давайки солидни предпоставки на гръцкия тим да остане на лидерската позиция. Символичните гости лъкатушеха в опитите си да намерят път към връщане в играта и гърците се възползваха от този факт, за да си издействат 11-точков актив след 30 минути игрово време.

Откриващите минути на заключителната четвърт също се развиха по вкуса на „елините“, които сториха всичко възможно да укротят италианския щурм. Изригване на Силу Ниан и проблясъци на Симоне Фонтекио върнаха надеждите на „адзурите“, но нямаха отговор срещу мощта на Янис Андетокумбо, тъй като неговите усилия пратиха радостта в гръцкия лагер във финалните акорди.

Янис Андетокумбо нямаше спиране за южните ни съседи, повеждайки колоната на реализаторите със своите 31 точки, допълнени от 7 борби и 5 откраднати топки.

Николо Мели отвърна за италианците с 15 точки, 7 борби и 5 асистенции. Силу Ниан се разписа с 11 точки, Матео Спаньоло финишира с 10.

#Национален отбор на Италия по баскетбол за мъже #Национален отбор на Гърция по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
5
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
6
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Баскетбол

Полша не спря Лука Дончич, но разочарова Словения на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Полша не спря Лука Дончич, но разочарова Словения на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
България преодоля пасив от 14 точки и се класира за финала на Евробаскет за момичета до 16 години, Дивизия Б България преодоля пасив от 14 точки и се класира за финала на Евробаскет за момичета до 16 години, Дивизия Б
Чете се за: 02:55 мин.
Франция не показа колебания срещу Белгия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Франция не показа колебания срещу Белгия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 03:30 мин.
Грузия полетя срещу европейския шампион на старта на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Грузия полетя срещу европейския шампион на старта на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 03:52 мин.
Миньор се подсили с американски гард Миньор се подсили с американски гард
Чете се за: 00:57 мин.
Сърбия стартира с убедителна победа на Евробаскет 2025 Сърбия стартира с убедителна победа на Евробаскет 2025
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ