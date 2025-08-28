Гърция неутрализира Италия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Гръцкият национален отбор потегли успешно на Евробаскет 2025 в Латвия, Финландия, Полша и Кипър. Селекцията на Василис Спанулис матира Италия със 75:66 в среща от първия кръг в група C, изиграна в "Спирус Киприано Арена". Гърците държаха съдбата в ръцете си до голяма степен, но в края трябваше да се справят със щурма на състава, воден от Джанмарко Поцеко, за да извоюват победата.

На 30 август (събота) "елините" ще срещнат един от домакините на шампионата - Кипър, докато италианците ще имат за съперник Грузия.

Откриващите минути преминаха в опипването на почвата, бързото темпо и слабата резултатност. Янис Андетокумбо и Николо Мели често попадаха под светлините на прожекторите в офанзивен план. Янис Андетокумбо взе нещата в свои ръце, а символичните домакини намериха ритъма си по пътя към аванс от 10 точки в края на встъпителния период.

Костас Слукас и Янис Андетокумбо окрилиха „елините“ за още по-солидна преднина в хода на следващата десетка. Италианците преодоляха първоначалните трудности и започнаха да дишат по-спокойно, но южните ни съседи се оттеглиха в съблекалнята при 36:30.

Янис Андетокумбо и Слукас отново обединиха усилия на старта на третата част, давайки солидни предпоставки на гръцкия тим да остане на лидерската позиция. Символичните гости лъкатушеха в опитите си да намерят път към връщане в играта и гърците се възползваха от този факт, за да си издействат 11-точков актив след 30 минути игрово време.

Откриващите минути на заключителната четвърт също се развиха по вкуса на „елините“, които сториха всичко възможно да укротят италианския щурм. Изригване на Силу Ниан и проблясъци на Симоне Фонтекио върнаха надеждите на „адзурите“, но нямаха отговор срещу мощта на Янис Андетокумбо, тъй като неговите усилия пратиха радостта в гръцкия лагер във финалните акорди.

Янис Андетокумбо нямаше спиране за южните ни съседи, повеждайки колоната на реализаторите със своите 31 точки, допълнени от 7 борби и 5 откраднати топки.

Николо Мели отвърна за италианците с 15 точки, 7 борби и 5 асистенции. Силу Ниан се разписа с 11 точки, Матео Спаньоло финишира с 10.