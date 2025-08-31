Гърция отметна и Грузия за нова крачка към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Гръцкият национален отбор погледна смело към осминафиналите на Евробаскет 2025 в Латвия, Финландия, Полша и Кипър. Съставът на Василис Спанулис се оказа прекалено силен за Грузия след 94:53 в мач от третия кръг в група C, който се изигра в "Спирос Киприану Арена", Лимасол. Интригата бе на дневен ред само на старта, но след това гърците постепенно обезличиха състава на Александър Джикич за трети пореден успех и второ последователно поражение на днешния им съперник. Огромна разлика дойде при стрелбата зад дъгата, където южните ни съседи финишираха с 14 тройки срещу 4 за грузинския отбор.

Мачът не мина без българско участие, тъй като Венцислав Великов бе сред тримата рефери.

"Елините" са еднолични лидери в групата с пълен актив от три победи, а грузинците имат успех и две поражения, което ги поставя на второто място във временното класиране. На 2 септември (вторник) гръцкият тим ще премери сили с Босна и Херцеговина, докато грузинският отбор ще срещне Кипър.

@HellenicBF are one step closer to the #EuroBasket Final phase in Riga! — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025

Янис Андетокумбо и Константинос Митоглу се погрижиха символичните гости да нарушат статуквото в дебютните минути, взимайки еднолично водачество. Символичните домакини изпитваха трудности в намирането на водещ реализатор, а гърците рядко допускаха колебания в защита, за да си изградят аванс от 9 точки в края на дебютната част.

How simple Giannis makes things look continues to shock me.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/nIadDStRpq — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025

Гиорги Корсантия се опита да запали искрата за грузинците в началото на втория период и мисията им се получи до известна степен. Последва светкавичен отговор на Тайлър Дорси, Янис Андетокумбо и Митоглу, който направиха така, че „елините“ да дишат отново по-спокойно и да се приберат в съблекалнята при 46:29.

Мощта на Янис Андетокумбо отново се оказа предизвикателство за грузинската защита в хода на третата част и авансът на южните ни съседи придоби внушителни изражения. Гардът на „кръстоносците“ окончателно падна и техните съперници си издействаха актив от 28 точки след 30 минути игра.В заключителната четвърт „елините“ останаха в ролята на пълни господари и така тя бе само за протокола.

Янис Андетокумбо увенча завръщането си след един мач отсъствие и бе познатият лидер за гърците, отчитайки се с 27 точки и 8 борби. Константинос Митоглу се разписа със 17 точки, Тайлър Дорси остави на сметката си 14, включително и 4 успешни шута зад арката.

Сандро Мамукелашвили отвърна за грузинците с 14 точки. Гиорги Шермандини и Дуда Санадзе добавиха по 11, като първият завърши и със 7 борби.