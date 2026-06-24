Гърция върна на Египет древни статуетки, открити в контейнер за отпадъци

Гърция предаде на египетските власти група теракотени статуетки, за които се смята, че произхождат от Египет и са били открити в контейнер за отпадъци в Атина преди осем години, съобщи "Катимерини".

Гръцкото министерство на културата съобщи, че артефактите са били връчени на египетския посланик в Атина Омар Амер Юсеф. Според властите предметите са били незаконно изнесени от Египет.

Шестте статуетки били намерени от случаен минувач сред отпадъци в квартал Перистери в западната част на Атина. Те били увити поотделно и поставени в хартиена торба, след което били предадени на Националния археологически музей.

След експертиза музейните специалисти установили, че две от фигурките са фалшификати. Въпреки това и те ще бъдат върнати на Египет заедно с останалите, които се считат за автентични.

Министърът на културата Лина Мендони определи предаването на артефактите като „акт на уважение“ към принципа за защита на културното наследство.

„Връщането на тези египетски старини в Арабска република Египет е значим акт на уважение към културното наследство на народите и практическо приложение на принципите, уреждащи международното сътрудничество за неговата защита. Твърдо ангажирана с принципите на Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и с международните си задължения, Гърция връща културните обекти на мястото, където те принадлежат исторически, културно и морално“, заяви Мендони.

Египетският посланик благодари на Гърция за връщането на „ценните артефакти“.

„Днешната инициатива подчертава значението на опазването на културното наследство и показва, че културното сътрудничество може да служи като мощен мост на приятелство и разбирателство. Изказвам искрените си благодарности на гръцкото правителство, Министерството на културата и на всички, които допринесоха за връщането на тези ценни предмети. Уверен съм, че днешният ден бележи още един важен етап в укрепването на стратегическите отношения между Египет и Гърция в полза на двата народа и на нашето общо културно наследство“, подчерта посланик Омар Амер Юсеф.

Снимки: БГНЕС