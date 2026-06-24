БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гърция върна на Египет древни статуетки, открити в контейнер за отпадъци

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС, БТА
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Балкани
Запази
Гърция върна на Египет древни статуетки, открити в контейнер за отпадъци
Слушай новината

Гърция предаде на египетските власти група теракотени статуетки, за които се смята, че произхождат от Египет и са били открити в контейнер за отпадъци в Атина преди осем години, съобщи "Катимерини".

Гръцкото министерство на културата съобщи, че артефактите са били връчени на египетския посланик в Атина Омар Амер Юсеф. Според властите предметите са били незаконно изнесени от Египет.

Шестте статуетки били намерени от случаен минувач сред отпадъци в квартал Перистери в западната част на Атина. Те били увити поотделно и поставени в хартиена торба, след което били предадени на Националния археологически музей.

След експертиза музейните специалисти установили, че две от фигурките са фалшификати. Въпреки това и те ще бъдат върнати на Египет заедно с останалите, които се считат за автентични.

Министърът на културата Лина Мендони определи предаването на артефактите като „акт на уважение“ към принципа за защита на културното наследство.

„Връщането на тези египетски старини в Арабска република Египет е значим акт на уважение към културното наследство на народите и практическо приложение на принципите, уреждащи международното сътрудничество за неговата защита. Твърдо ангажирана с принципите на Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и с международните си задължения, Гърция връща културните обекти на мястото, където те принадлежат исторически, културно и морално“, заяви Мендони.

Египетският посланик благодари на Гърция за връщането на „ценните артефакти“.

„Днешната инициатива подчертава значението на опазването на културното наследство и показва, че културното сътрудничество може да служи като мощен мост на приятелство и разбирателство. Изказвам искрените си благодарности на гръцкото правителство, Министерството на културата и на всички, които допринесоха за връщането на тези ценни предмети. Уверен съм, че днешният ден бележи още един важен етап в укрепването на стратегическите отношения между Египет и Гърция в полза на двата народа и на нашето общо културно наследство“, подчерта посланик Омар Амер Юсеф.

Снимки: БГНЕС

#древни статуетки #Гърция #Египет

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
1
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
2
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
3
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
4
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
5
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
6
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
6
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...

Още от: Любопитно

Археолози откриха добре запазен град на маите в джунглата на Мексико
Археолози откриха добре запазен град на маите в джунглата на Мексико
Ватиканът започва първата реставрация на Лоджията на Рафаело от 500 години насам Ватиканът започва първата реставрация на Лоджията на Рафаело от 500 години насам
Чете се за: 03:00 мин.
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар
Чете се за: 00:45 мин.
Австралийски учени определиха възрастта на най-стария астероиден кратер на Земята Австралийски учени определиха възрастта на най-стария астероиден кратер на Земята
Чете се за: 03:30 мин.
„Достойните българи“: Отличие получи журналистът от БНТ Мая Димитрова (СНИМКИ) „Достойните българи“: Отличие получи журналистът от БНТ Мая Димитрова (СНИМКИ)
Чете се за: 04:07 мин.
"Чамбао" празнуват 25 години на сцената в София и Бургас (СНИМКИ) "Чамбао" празнуват 25 години на сцената в София и Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

За по-малко от минута: Два труса над 7 по Рихтер разтърсиха Венецуела (СНИМКИ)
За по-малко от минута: Два труса над 7 по Рихтер разтърсиха...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия" Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Масло почти без мляко: Глобиха две български фирми, които са го предлагали на пазара Масло почти без мляко: Глобиха две български фирми, които са го предлагали на пазара
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Какво се случва в интерната в с. Варненци година след сигналите за...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г.
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Бъдещето на детската болница: И Здравното министерство ще проверява...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Алиансът предал САЩ по време на войната с Иран, заяви Доналд Тръмп...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ