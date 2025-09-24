БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гави ще отсъства от терените 4-5 месеца

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

21-годишният футболист участва в първите два мача на Барселона за сезона, преди да контузи дясното си коляно по време на тренировка през август.

Гави, Барселона
Снимка: БТА
Слушай новината

Полузащитникът на Барселона Гави може да пропусне пет месеца от сезона след операция на коляното. 21-годишният футболист участва в първите два мача на Барселона за сезона, преди да контузи дясното си коляно по време на тренировка през август.

Имаше опасения, че испанският национал е претърпял рецидив на разкъсването на предната кръстна връзка (ACL), което получи през 2023 г. Въпреки че резултатите от сканирането показаха, че Гави е избегнал разкъсване на ACL, той е претърпял операция за възстановяване на увредения хрущял.

„Гави претърпя артроскопия за разрешаване на травма на медиалния менискус, която беше зашита, за да се запази менискусът“, се казва в изявление на Барселона.

„Времето за възстановяване се оценява на около 4-5 месеца“, допълват от клуба.

Гави стана четвъртият най-млад дебютант в историята на Барселона, когато дебютира през 2021 г.

Той има 10 гола в 155 мача, като е спечелил пет трофея.

Гави получи разкъсване на ACL по време на националния отбор на Испания през ноември 2023 г., което го извади от игра в продължение на 11 месеца.

Барселона е втори в Ла Лига, на пет точки зад съперника си Реал Мадрид и с един мач по-малко.

#ФК Барселона #Гави

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Откриха втори спътник на Земята
5
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Европейски футбол

Барселона не получи разрешение да се върне на „Камп Ноу“
Барселона не получи разрешение да се върне на „Камп Ноу“
Вижте как бе посрещнат Усман Дембеле от своите съотборници в кампуса на ПСЖ (ВИДЕО) Вижте как бе посрещнат Усман Дембеле от своите съотборници в кампуса на ПСЖ (ВИДЕО)
Чете се за: 03:55 мин.
Шести пореден успех за Реал Мадрид в Ла Лига Шести пореден успех за Реал Мадрид в Ла Лига
Чете се за: 01:10 мин.
Милан се забавлява срещу Лече и продължава напред за Купата на Италия Милан се забавлява срещу Лече и продължава напред за Купата на Италия
Чете се за: 01:35 мин.
Летни попълнения спасиха кожата на Ливърпул за Карабао Къп Летни попълнения спасиха кожата на Ливърпул за Карабао Къп
Чете се за: 03:15 мин.
Атлетико Билбао и Жирона не се победиха в Ла Лига Атлетико Билбао и Жирона не се победиха в Ла Лига
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция
Чете се за: 01:17 мин.
Политика
21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите 21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
"Обнови Европа" искат ЕК да спре плащанията по ПВУ към...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя":...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ