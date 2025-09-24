Гави ще отсъства от терените 4-5 месеца

21-годишният футболист участва в първите два мача на Барселона за сезона, преди да контузи дясното си коляно по време на тренировка през август.
Полузащитникът на Барселона Гави може да пропусне пет месеца от сезона след операция на коляното. 21-годишният футболист участва в първите два мача на Барселона за сезона, преди да контузи дясното си коляно по време на тренировка през август.
Имаше опасения, че испанският национал е претърпял рецидив на разкъсването на предната кръстна връзка (ACL), което получи през 2023 г. Въпреки че резултатите от сканирането показаха, че Гави е избегнал разкъсване на ACL, той е претърпял операция за възстановяване на увредения хрущял.
„Гави претърпя артроскопия за разрешаване на травма на медиалния менискус, която беше зашита, за да се запази менискусът“, се казва в изявление на Барселона.
„Времето за възстановяване се оценява на около 4-5 месеца“, допълват от клуба.
Гави стана четвъртият най-млад дебютант в историята на Барселона, когато дебютира през 2021 г.
Той има 10 гола в 155 мача, като е спечелил пет трофея.
Гави получи разкъсване на ACL по време на националния отбор на Испания през ноември 2023 г., което го извади от игра в продължение на 11 месеца.
Барселона е втори в Ла Лига, на пет точки зад съперника си Реал Мадрид и с един мач по-малко.