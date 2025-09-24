Гави ще отсъства от терените 4-5 месеца

Полузащитникът на Барселона Гави може да пропусне пет месеца от сезона след операция на коляното. 21-годишният футболист участва в първите два мача на Барселона за сезона, преди да контузи дясното си коляно по време на тренировка през август.

Имаше опасения, че испанският национал е претърпял рецидив на разкъсването на предната кръстна връзка (ACL), което получи през 2023 г. Въпреки че резултатите от сканирането показаха, че Гави е избегнал разкъсване на ACL, той е претърпял операция за възстановяване на увредения хрущял.

„Гави претърпя артроскопия за разрешаване на травма на медиалния менискус, която беше зашита, за да се запази менискусът“, се казва в изявление на Барселона. „Времето за възстановяване се оценява на около 4-5 месеца“, допълват от клуба.

Гави стана четвъртият най-млад дебютант в историята на Барселона, когато дебютира през 2021 г.

Той има 10 гола в 155 мача, като е спечелил пет трофея.

Гави получи разкъсване на ACL по време на националния отбор на Испания през ноември 2023 г., което го извади от игра в продължение на 11 месеца.

Барселона е втори в Ла Лига, на пет точки зад съперника си Реал Мадрид и с един мач по-малко.