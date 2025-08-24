БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Газова бутилка се взриви в детски магазин в центъра на Москва

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Съобщава се за най-малко един загинал

Москва - детски магазин
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-малко един човек загина при взрив на газова бутилка в емблематичен детски магазин в центъра на Москва днес, предаде Ройтерс, като се позова на руски медии.

Експлозията е станала в Централния детски магазин, известен още като "Детски свят". Магазинът се намира на същия площад "Лубянка", където е и сградата на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) - наследникът на КГБ.

Посетителите на магазина, където се помещават също ресторанти, кафенета и кино, са били евакуирани, съобщиха руски новинарски агенции.

В канала "Маш" в "Телеграм" се твърди, че взривът е бил причинен от разхерметизирана газова бутилка с хелий.

#Москва #магазин #газова бутилка #взрив

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
2
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
4
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
5
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на двойното обозначение на цените в лева и евро
6
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
4
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Русия

Ден на националния флаг в Украйна: Тръмп отново заплаши Русия със санкции
Ден на националния флаг в Украйна: Тръмп отново заплаши Русия със санкции
Дипломация по оста Москва - Вашингтон: От "светлина в края на тунела" до "ще видим кой е виновен за Украйна" Дипломация по оста Москва - Вашингтон: От "светлина в края на тунела" до "ще видим кой е виновен за Украйна"
Чете се за: 00:57 мин.
Путин за отношенията Русия - САЩ: Има светлина в края на тунела Путин за отношенията Русия - САЩ: Има светлина в края на тунела
Чете се за: 00:55 мин.
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори между Зеленски и Путин Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори между Зеленски и Путин
Чете се за: 04:37 мин.
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Чете се за: 01:15 мин.
Джей Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската сигурност ще е за Европа Джей Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската сигурност ще е за Европа
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Мъж почина след удар от клон в Пловдив Мъж почина след удар от клон в Пловдив
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
В Плевен излизат на протест заради безводието
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Украински дрон предизвика пожар в АЕЦ "Курск"
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Чете се за: 13:07 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ