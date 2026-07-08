ГД "Национална полиция" получи 204 високотехнологично оборудвани патрулни автомобили

На тържествена церемония министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев връчи ключовете на 204 високотехнологично оборудвани патрулни автомобили.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Тези автомобили не са просто технически средства. Те са предназначени за повече безопасност, за успешно прилагане в борбата ни с пътния травматизъм, за присъствие на полицаи в малките населени места нещо, за което често сме критикувани. За да бъде ефективна полицията, тя трябва да бъде обезпечена технически и нашите усилия ще бъдат насочени натам: да Ви осигурим автомобили, необходимото оборудване, униформи - подходящи и функционални. И само по този начин, когато сме изпълнили този свой ангажимент, ще можем да изискваме от Вас. Вярваме, че подпомагайки работата Ви по този начин, допринасяме за утвърждаването на авторитета на институцията и по-важното - за повече ефективност във Вашите действия за повече сигурност по нашите пътища, за повече спокойствие по нашите села. Всъщност, това е голямата цел, която си поставяме“.

Той увери, че ръководството на МВР ще продължи да работи така, че служителите на реда да са напълно обезпечени технически и напълно пригодни да изпълнявате по възможно най-добрия начин функциите си.

В присъствието на министъра, заместник-министрите Венцислав Катинов и Емил Ганчев, ръководството на ГД „Национална полиция“, служители и гости бяха осветени 204 нови автомобила. Те са предназначени за патрулно-постова дейност, териториално обслужване и контрол по Закона за движението по пътищата.

50 от автомобилите са последната доставка по договор, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост. Останалите 154 са доставени по втория етап на договор, финансиран със средства от Фонда за безопасност на движението.