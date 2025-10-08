БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ГДБОП разби група за трафик на мигранти през България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

Седем души са задържани в рамките на международна полицейска операция, координирана от Европол

гдбоп разби група трафик мигранти българия
Слушай новината

Българските власти, подкрепени от Европол, неутрализираха дейността на престъпна мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия към Западна Южна Европа.

Работата по случая е започната от отдел "Трансгранична организирана престъпност" на ГДБОП-МВР.

Проведена е на територията на областите София, Стара Загора, и Враца на 7 октомври 2025 г.

В акцията участват полицейски служители на гръцката служба за борба с нелегалната миграция, румънската Гранична полиция и борба с организираната престъпност, службата за борба с организираната престъпност на Република Молдова и на Европол.

Операцията по линия нелегална миграция е реализирана в рамките на регионална оперативна целева група, създадена за разследване на мрежи за контрабанда на мигранти, използващи България като транзитна страна.

В хода ѝ са арестувани 7 трафиканти, единият от които на високо ниво в йерархията на международния трафик.

Задържани са шестима българи и един гражданин на Сирия.

Снимки: ГДБОП

Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура - Русе по образувано през 2024 г. досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 280 и чл. 281 във връзка с чл. 321 от НК.

На шестима от задържаните - петима българи и сирийския гражданин - са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест.

При извършените действия по разследването са претърсени 11 имота и 3 автомобила.

Иззети са 13 мобилни телефона, сим карти, договори за наем на автомобили, записни заповеди и други документи, относими към извършваната престъпната дейност, както и фалшиви банкноти с номинал 200 евро.

В качеството на свидетели до момента са разпитани 10 души.

Работата по случая продължава.

Последвайте ни

ТОП 24

Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
1
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
2
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
3
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за...
Атланта 1996 - големият гимнастически успех принадлежи на летящия Красимир Дунев
4
Атланта 1996 - големият гимнастически успех принадлежи на летящия...
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
5
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване
6
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Криминално

Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
След закъснение за полет: Задържаха мъж и жена, обадили се за бомба на столичното летище След закъснение за полет: Задържаха мъж и жена, обадили се за бомба на столичното летище
Чете се за: 02:40 мин.
Белгиец от колумбийски произход отглеждал канабис в Карнобат Белгиец от колумбийски произход отглеждал канабис в Карнобат
Чете се за: 01:10 мин.
Задържаха трима грузинци в хостел за серия от кражби в София Задържаха трима грузинци в хостел за серия от кражби в София
Чете се за: 01:35 мин.
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
15217
Чете се за: 04:00 мин.
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
МВР влезе в сградата на Община Несебър МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Ердоган: Нова ера в отношенията със САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ