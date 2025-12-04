БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:02 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

37-годишен е задържан за умъртвени телета във Видинско

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази
37-годишен е задържан за умъртвени телета във Видинско
Слушай новината

Мъж на 37 години е задържан за срок от 24 часа за умъртвени телета на ливада в местността „Бързарци“ край с. Арчар, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът е получен в полицията вчера от жителка на с. Септемврийци. Оперативна група и служители на Областната дирекция по безопасност на храните – Видин са извършили оглед на местопроизшествието. В хода на проведените незабавни оперативно-издирвателни действия криминалистите установили автора на деянието. Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.

#умъртвени телета #видинско

Последвайте ни

ТОП 24

На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
1
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
НА ЖИВО: Европейско първенство по плуване в малък басейн в Люблин
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по плуване в малък басейн в Люблин
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
3
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото
4
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на...
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"
5
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при...
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
6
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Криминално

Десетима от задържаните за безредиците в София се изправят пред съда
Десетима от задържаните за безредиците в София се изправят пред съда
Установен е извършителят на обира на бензиностанция в Банско Установен е извършителят на обира на бензиностанция в Банско
Чете се за: 00:42 мин.
75-годишен мъж стана жертва на схема с фалшив „изкуствен интелект“ и изгуби близо 40 000 лева 75-годишен мъж стана жертва на схема с фалшив „изкуствен интелект“ и изгуби близо 40 000 лева
Чете се за: 00:50 мин.
СДВР: Ескалацията я допуснаха хора, които бяха предварително организирани да нападнат полицията СДВР: Ескалацията я допуснаха хора, които бяха предварително организирани да нападнат полицията
Чете се за: 04:35 мин.
За 240 лева: Обраха бензиностанция в Банско, крадецът избяга За 240 лева: Обраха бензиностанция в Банско, крадецът избяга
Чете се за: 01:55 мин.
Мъж на 44 години е прободен след скандал и бой в заведение в Ловеч Мъж на 44 години е прободен след скандал и бой в заведение в Ловеч
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата" е възстановено
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове,...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата" Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Митов: Шествието на протеста беше нерегламентирано, нито един участник не е пострадал тежко Митов: Шествието на протеста беше нерегламентирано, нито един участник не е пострадал тежко
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Франция търси подкрепата на Китай за мир в Украйна Франция търси подкрепата на Китай за мир в Украйна
Чете се за: 02:30 мин.
Синдикати и работодатели обсъждат параметрите на Бюджет 2026
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Десетима от задържаните за безредиците в София се изправят пред съда
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
В Ню Йорк запалиха светлините на елхата в Рокфелер център
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Масирани проверки преди Никулден
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ