Полицията откри домашна нарколаборатория в бургаския кв. "Победа" (СНИМКИ)

Полицията откри домашна нарколаборатория в бургаския кв. "Победа".

На 4 декември, около 11:20 часа, полицейски служители извършват претърсване в двуетажна постройка на улица "Велека" № 11 в квартал "Победа". Имотът се обитава от 45-годишен бургазлия, който е известен на полицията.

При огледа униформените откриват вещества и материали, използвани за производство на наркотични вещества – две бутилки с кислол, бутилка с люспи за почистване, корселин, йод, ацетон, както и червено прахообразно вещество, идентифицирано като фосфор.

Намерени са още електронна везна, пакет с надпис "MCM" с тегло около 200 грама и около 20 грама амфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава.