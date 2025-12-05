БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицията откри домашна нарколаборатория в бургаския кв. "Победа" (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

По случая е задържан 45-годишен мъж

полицията откри домашна нарколаборатория бургаския победа снимки
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Полицията откри домашна нарколаборатория в бургаския кв. "Победа".

На 4 декември, около 11:20 часа, полицейски служители извършват претърсване в двуетажна постройка на улица "Велека" № 11 в квартал "Победа". Имотът се обитава от 45-годишен бургазлия, който е известен на полицията.

При огледа униформените откриват вещества и материали, използвани за производство на наркотични вещества – две бутилки с кислол, бутилка с люспи за почистване, корселин, йод, ацетон, както и червено прахообразно вещество, идентифицирано като фосфор.

Намерени са още електронна везна, пакет с надпис "MCM" с тегло около 200 грама и около 20 грама амфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава.

#Бургас #нарколаборатория

Последвайте ни

