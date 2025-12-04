БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента,...
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 03:02 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

Оставиха в ареста трима от четиримата обвиняеми по делото за убийството на млад мъж в Мадан

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Определението на Апелативния съд в Пловдив е окончателно

оставиха ареста трима четиримата обвиняеми делото убийството млад мъж мадан
Снимка: БТА/Архив
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста трима от четиримата обвиняеми по делото за убийството на 23-годишния Костадин Кабажов преди дни в Мадан. Това съобщиха от пресслужбата на Апелативния съд.

Задържането под стража, наложено от Окръжния съд в Смолян, е потвърдено за трима от обвиняемите, отменено е за четвъртия, който е освободен без мярка за неотклонение. Срещу четиримата е повдигнато обвинение за това, че на 26 ноември вечерта в Мадан, умишлено са умъртвили Костадин Кабаджов от града.

В Апелативния съд делото се разгледа по жалби на четиримата обвиняеми, които поискаха по-леки мерки за неотклонение. В залата се явиха само двама от арестуваните, а останалите двама бяха представлявани от адвокатите си.

Апелативният съд посочи, че не открива нито едно доказателство за участие на единия от обвиняемите в побоя над пострадалия и той беше освободен. За останалите трима обвиняеми съдът счете, че са налице и трите предпоставки за определяне на мерки за неотклонение "задържане под стража", заради опасност да се
укрият или да извършат друго престъпление при по-леки мерки за неотклонение.

Определението на Апелативния съд е окончателно.

#в ареста #Мадан #обвиняеми #убийство

