Оставиха в ареста трима от четиримата обвиняеми по делото за убийството на млад мъж в Мадан

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста трима от четиримата обвиняеми по делото за убийството на 23-годишния Костадин Кабажов преди дни в Мадан. Това съобщиха от пресслужбата на Апелативния съд.

Задържането под стража, наложено от Окръжния съд в Смолян, е потвърдено за трима от обвиняемите, отменено е за четвъртия, който е освободен без мярка за неотклонение. Срещу четиримата е повдигнато обвинение за това, че на 26 ноември вечерта в Мадан, умишлено са умъртвили Костадин Кабаджов от града.

В Апелативния съд делото се разгледа по жалби на четиримата обвиняеми, които поискаха по-леки мерки за неотклонение. В залата се явиха само двама от арестуваните, а останалите двама бяха представлявани от адвокатите си.

Апелативният съд посочи, че не открива нито едно доказателство за участие на единия от обвиняемите в побоя над пострадалия и той беше освободен. За останалите трима обвиняеми съдът счете, че са налице и трите предпоставки за определяне на мерки за неотклонение "задържане под стража", заради опасност да се

укрият или да извършат друго престъпление при по-леки мерки за неотклонение.

Определението на Апелативния съд е окончателно.