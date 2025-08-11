БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георг Георгиев: Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Запази
георг георгиев докладът рсм повлияе решението 2022 година
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред, каза министърът на външните работи Георг Георгиев, който участва в неформално видеоконферентно заседание на Съвет „Външни работи“.

В рамките на заседанието са обсъдени актуалните развития при дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия в Украйна, координация с трансатлантическите партньори в контекста на предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия в Аляска, както и продължаване на солидарността и всестранната подкрепа на Европейския съюз за Украйна, посочват от външно министерство.

В изказването си министър Георгиев приветства решителния ангажимент на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия и постигането на мир посредством преговори. Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред, подчерта Георгиев и посочи, че докато това бъде постигнато, нашата всеобхватна подкрепа за Украйна ще продължи. По думите му мирът не е просто отсъствие на война, а следва да бъде основа за дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет както за Украйна, така и за Европа като цяло.

Външният министър посочва още, че наложените срещу Русия санкции доказват своята ефективност. Тяхното надграждане следва да продължи, докато руската военна агресия срещу Украйна не бъде прекратена, допълва той.

От министерството посочват, че по време на заседанието са обсъдени още и актуалната ситуация в Близкия Изток и необходимостта от ускоряване предоставянето на крайно необходимата за цивилното население в Ивицата Газа хуманитарна помощ.

Георгиев посочва, че България изразява дълбока загриженост от разширяването на военната операция в Ивицата Газа.

"Призоваваме за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия, което би позволило продължаването на усилията за примирие. Хуманитарната помощ, предназначена за жителите на Ивицата Газа, които са в критично състояние, следва да бъде увеличена незабавно“, допълва външеният министър.

Той е препотвърдил готовността на България, съвместно със своите партньори от ЕС, да продължи да полага интензивни и целенасочени усилия за трайно разрешаване на конфликта в Близкия Изток въз основа на принципа за две държави.

# Георг Георгиев #външни министри на ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Газа
1
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
2
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
3
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
4
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
5
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното земетресение в Турция
6
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
5
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Европа

Решаваща седмица са Украйна: Координация на Запада за предстоящата среща Тръмп - Путин
Решаваща седмица са Украйна: Координация на Запада за предстоящата среща Тръмп - Путин
Решаваща седмица за Украйна: Тръмп разговаря със Зеленски и европейските лидери преди срещата си с Путин Решаваща седмица за Украйна: Тръмп разговаря със Зеленски и европейските лидери преди срещата си с Путин
Чете се за: 02:37 мин.
Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на срещата Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на срещата
Чете се за: 04:22 мин.
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Чете се за: 00:27 мин.
ЕС и Украйна в извънредна среща преди съдбоносните преговори Тръмп – Путин ЕС и Украйна в извънредна среща преди съдбоносните преговори Тръмп – Путин
Чете се за: 03:50 мин.
Горски пожари по света: Испания, Португалия и САЩ са в пламъци Горски пожари по света: Испания, Португалия и САЩ са в пламъци
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Сунгурларе в хватката на пожара: Битката с огъня продължава
Сунгурларе в хватката на пожара: Битката с огъня продължава
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа“ АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа“
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Решаваща седмица са Украйна: Координация на Запада за предстоящата...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Болката, превърната в надежда: Бащата на Сияна дарява цялото...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ