Георги Друмев: Тази година ще се запомни в историята на българското колоездене

Новият председател на Българската федерация по колоездене Георги Друмев даде висока оценка на 73-тата Международна колоездачна обиколка на България, която завърши в Троян. Според него тазгодишното издание е било изключително успешно както от организационна, така и от спортно-техническа гледна точка.

Победител в генералното класиране стана полякът Антони Мурий, а финалният пети етап беше спечелен от белгиеца Рутгер Вутерс, който се състезава за местния Хемус Троян. Българското колоездене също имаше повод за радост, след като Мартин Папанов триумфира в четвъртия етап.

"Изключително динамична, изключително добре организирана и изключително емоционална Обиколка. Състезанието бе емблематично, защото тази година от България стартира и Джиро д'Италия, така че тази година ще се запомни в историята на българското колоездене“, заяви Друмев.

Председателят на федерацията обърна внимание и на високата средна скорост по време на състезанието, която според него е показателна за сериозното спортно-техническо ниво на Обиколката.

Друмев отчете и увеличения интерес на публиката към колоезденето след провеждането на старта на Джиро д'Италия в България през май. Той подчерта, че двете състезания не могат да бъдат сравнявани по популярност, но присъствието на много зрители по време на Обиколката на България е положителен знак.

"Само може да ни радва, че на стартовете и финалите във всички градове имаше толкова много семейства с малки дечица с колела, както и толкова много фенове, дошли да гледат“, коментира той.

Специално внимание Друмев отдели на успеха на Мартин Папанов в четвъртия етап, припомняйки традициите на българските колоездачи в планинските отсечки. Той изрази задоволство и от победата на Вутерс във финалния етап в Троян, дошла в годината, в която градът отбелязва 130 години организирано колоездене.

Председателят на БФК благодари на общините Приморско, Бургас, Сливен, Павел баня и Троян за съдействието при организацията, както и на Министерството на младежта и спорта и министър Енчо Керязов.

Друмев изрази надежда подготовката за следващото издание на Обиколката на България да започне значително по-рано. Преди това пред федерацията предстоят още стартове от вътрешния календар, както и европейско първенство.



