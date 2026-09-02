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Тайгър Уудс остана без шофьорска книжка за пет години след катастрофата във Флорида

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Спорт
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Легендарният голфър прие и глоба от 1000 долара за инцидента през март, при който е управлявал автомобил под въздействието на алкохол

Тайгър Уудс остана без шофьорска книжка за пет години след катастрофата във Флорида
Снимка: БГНЕС
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Американската голф легенда Тайгър Уудс беше лишен от право да управлява автомобил за срок от пет години заради катастрофата, която претърпя през март във Флорида, докато е шофирал под въздействието на алкохол.

50-годишният американец прие наложената му глоба от 1000 долара и петгодишното отнемане на шофьорската книжка. Първоначално след инцидента Уудс пледира невинен по обвиненията за шофиране в нетрезво състояние и отказ да бъде тестван за наличие на други забранени вещества. Впоследствие той обяви, че е потърсил лечение след случилото се.

При катастрофата няма пострадали. Автомобилът на Уудс се е преобърнал на пътя, а самият той е трябвало да излезе през вратата от страната на пътника, за да напусне превозното средство.

През април властите във Флорида публикуваха записи от камерите на полицаите, пристигнали на мястото след произшествието. На кадрите Уудс обяснява пред служителите на реда, че е погледнал към телефона си непосредствено преди катастрофата.

Случаят е втори за голфъра, при който той е арестуван за шофиране в нетрезво състояние. Пет години по-рано Уудс отново претърпя самостоятелна катастрофа, този път в Калифорния.

Един от най-успешните голфъри в историята е професионалист от 1996 година, като в хода на кариерата си е спечелил над 120 милиона долара от участия в турнири.

Последната му поява беше във финалите на TGL в края на март. Надпреварата е част от шампионата, основан от самия Уудс и северноирландеца Рори Макилрой.

Уудс не е участвал в професионалния тур от юли 2024 година, когато игра на The Open във Великобритания.

#Тайгър Уудс

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