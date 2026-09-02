Голямата Лили Иванова пее пред хиляди почитатели в центъра на София

Лили Иванова излиза тази вечер пред своите почитатели в София пред катедралния храм "Св. Александър Невски". Примата на българската музика избра 13 сцени за последното си грандиозно турне в страната. За следващата година подготвя пет ексклузивни концерта.

Всеки момент се очаква примата на българската поп-музика Лили Иванова да излезе на сцената пред храма "Св. Александър Невски". За да я видят отблизо дойдоха много нейни почитатели от различни поколения, сред които президентът Илияна Йотова, музиканти, спортисти.

На грандиозния концерт ще прозвучат хитовете "Камино", "Детелини" и "За тебе бях". Голямата изненада е "Боянският майстор" – една песен с 50-годишна история, която ще прозвучи в съвсем нов аранжимент. За всичко това голямата Лили Иванова събира усилия с нейния оркестър, с Пловдивската филхармония и певци от хор "Плевен", за да се получи това ново звучене на познатите и любими песни от годините.

Следващата спирка е на 7 септември в Античния театър в Пловдив отново с грандиозно шоу и така до 23 ноември. Лили Иванова ще зарадва своите почитатели и в страната. А за следващата година е подготвила пет ексклузивни концерта в София, Пловдив, Варна и Бургас. Това благородното сърце на българската музика, както Стефан Цанев я определя, не спира своята мисия и тя ще обяви за следващата година своите специални проекти, свързани с благотворителната ѝ дейност и Фондация "Лили Иванова".

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