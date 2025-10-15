Георги Глушков към сребърните медалистки от Игрите в Москва: Бих искал младите да усетят част от вашия дух

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков връчи специални екипи с надпис "45 години величие" и червени рози на състезателките от женския национален отбор на страната, спечелил преди 45 години сребърни медали от Олимпийските игри в Москва.

Годишнината беше отбелязана с емоционално тържество в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски".

"Скъпи, велики спортистки. Казвам велики и вие знаете защо, всички знаят защо. Наистина съм развълнуван да бъде заедно с вас днес, защото усещам вашия дух, който сте имали и преди 45 години, за да спечелите медалите на Олимпийските игри в Москва", заяви Глушков по време на церемонията.

Той се надява младото поколение да се вдъхнови от успехите на своите предшественици.