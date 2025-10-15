БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георги Глушков към сребърните медалистки от Игрите в Москва: Бих искал младите да усетят част от вашия дух

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Българската федерация по баскетбол отличи бившите национални състезателки.

Георги Глушков към сребърните медалистки от Игрите в Москва: Бих искал младите да усетят част от вашия дух
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков връчи специални екипи с надпис "45 години величие" и червени рози на състезателките от женския национален отбор на страната, спечелил преди 45 години сребърни медали от Олимпийските игри в Москва.

Годишнината беше отбелязана с емоционално тържество в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски".

"Скъпи, велики спортистки. Казвам велики и вие знаете защо, всички знаят защо. Наистина съм развълнуван да бъде заедно с вас днес, защото усещам вашия дух, който сте имали и преди 45 години, за да спечелите медалите на Олимпийските игри в Москва", заяви Глушков по време на церемонията.

Той се надява младото поколение да се вдъхнови от успехите на своите предшественици.

"Усещам и днес във вас същия дух, който бих искал да бъде предаден по някакъв начин на младите, на новото поколение. Бих искал те за разберат духа на вашия отбор. Сега се връщате във времето и усещате тази емоция, която предполагам е незабравима. Бих искал младите да усетят част от вашия дух, за могат да имат това вдъхновение, което сте имали вие и което имате все още. Искам да благодаря на всички гости и да напомним за тези велики събития. Да се надяваме тези успехи да бъдат продължени", обърна се той към бившите националки.

Свързани статии:

Федерацията по баскетбол отличи състезателките от женския отбор, спечелил сребро на Игрите в Москва
Федерацията по баскетбол отличи състезателките от женския отбор, спечелил сребро на Игрите в Москва
45 години от успеха на българските баскетболистки.
Чете се за: 02:35 мин.
#Георги Глушков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
4
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било без каска
5
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било...
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание
6
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Баскетбол

Петкана Макавеева и Надка Голчева: Никой не може да ти отнеме радостта от това, което си постигнал за България
Петкана Макавеева и Надка Голчева: Никой не може да ти отнеме радостта от това, което си постигнал за България
Федерацията по баскетбол отличи състезателките от женския отбор, спечелил сребро на Игрите в Москва Федерацията по баскетбол отличи състезателките от женския отбор, спечелил сребро на Игрите в Москва
Чете се за: 02:35 мин.
Ерик Сполстра е новият старши треньор на националния отбор на САЩ Ерик Сполстра е новият старши треньор на националния отбор на САЩ
Чете се за: 01:05 мин.
Две поред за Константин Костадинов и Тенерифе в Шампионска лига Две поред за Константин Костадинов и Тенерифе в Шампионска лига
Чете се за: 02:07 мин.
Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда спряха Жалгирис в Евролигата (ВИДЕО) Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда спряха Жалгирис в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 03:52 мин.
Везенков и Олимпиакос преклониха глава в драма срещу Анадолу Ефес (ВИДЕО) Везенков и Олимпиакос преклониха глава в драма срещу Анадолу Ефес (ВИДЕО)
Чете се за: 05:02 мин.

Водещи новини

Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори
Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Двама с обвинения след акцията в КАТ - Хасково
Чете се за: 02:02 мин.
Регионални
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ