Георги Илиев: Мачът с Локомотив Пловдив ще бъде по-тежък и от този

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Бившият футболист и треньор на ЦСКА коментира успеха над Лудогорец, загубата от Левски и качествата на футболистите на "червените".

Георги Илиев
Снимка: БГНЕС
Бившият футболист и треньор на ЦСКА Георги Илиев закономерно бе доволен от класирането за финала за Купата на България след крайния успех над Лудогорец с общ резултат 2:1.

Според него Локомотив Пловдив ще бъде втория финалист в турнира.

"Мисля, че мачът с Локомотив Пловдив ще бъде тежък, може би и по-тежък от този. Няма слаби треньори. Добър в Левски и ЦСКА треньор е този, който стане шампион и вземе купата. ЦСКА беше трагичен с Левски . Играха десет нови. Днес има само един българин и се класирахме на финала. Мачът на сезона винаги е финалът", започна той.

Според него играчите на "червените" разполагат с голям потенциал.

"Винаги може да станат изненади. Имаме страхотни футболисти, просто още не можем да ги напаснем. ЦСКА според мен има поне 7-8 много висок клас футболисти. Догодина ще сме конкуренция и за титлата. Ето в Левски направиха с по-малко бюджет отбор, който е шампион", допълни бившият български национал.

Легендата на "червените" коментира и смяната на главния съдия за срещата.

"Мисля, че това със смяната на съдийската бригада не беше професионално. Това със съдиите е едно извинение. Съдиите свирят добре за мен. Няма нещо кой-знае колко фрапантно. Те не са факторът в българското първенство", завърши Илиев.

