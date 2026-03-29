БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георги Иванов: Критиката е важна, когато е градивна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

Президентът на БФС коментира представянето на националния отбор на турнира в Индонезия.

георги иванов отправи покана среща ръководството пфк левски
Слушай новината

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов взе отношение по повод ироничните коментари по адрес на националния отбор след победата с 10:2 над Соломоновите острови.

„Прави впечатление, че след мача определени гласове бяха особено активни в социалните мрежи. Това е среда, в която всеки има право на мнение, но когато става въпрос за националния отбор, вярвам, че отговорността към думите трябва да бъде по-висока“, коментира Иванов.

„Истината е, че националният отбор винаги ще бъде подложен на критика – както при загуби, така и при победи. Това е част от футбола. Но е важно да не губим мярката и уважението към играчите, които днес защитават честта на България. Те имат отлични условия за подготовка в рамките на този лагер. Условия, които нямаше да имат и на европейска територия. Тимът работи с високо ниво на професионализъм и отдаденост. Всеки ден виждам как тези млади футболисти влагат усилия, дисциплина и сърце – не просто за резултат, а за бъдещето на националния отбор. Те градят нещо ново“, добави Иванов.

Президентът на БФС коментира и турнира FIFA Series, който според него все повече ще придобива популярност с годините.

„Турнирът FIFA Series, организиран от FIFA, е формат, който тепърва набира скорост и привлича все повече национални отбори от различни континенти. Основната му цел е да предостави международна конкурентна среда и възможност за развитие на отборите извън традиционния календар. За нас участието е както отговорност, така и шанс – да изграждаме отбор, да даваме възможност на играчите да се доказват и да натрупат увереност“, сподели бившият нападател.

„Момчетата, които представляват България в момента, подхождат с изключителен професионализъм – както в тренировъчния процес, така и в официалните срещи. Те заслужават подкрепа и разбиране, защото носят тежестта на националната фланелка в един сложен и преходен период. Критиката е важна, когато е градивна. Но още по-важно е да стоим зад отбора си – особено когато той показва желание, дисциплина и стремеж към развитие. В тима са млади момчета, които заслужават подкрепа, а вместо това биват нападани дори в моменти, когато печелят. Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор. Трябва да им стане ясно на някои хора, че така няма да стане. Преди две години затворихме война, която убиваше българския футбол, а тези хора сега се опитват отново да тровят и сеят раздори. Футболистите не заслужават подигравки – заслужават доверие. Защото те представляват България“, завърши Иванов.

Александър Димитров: Работим за отстраняване на грешките
Александър Димитров: Работим за отстраняване на грешките
#Български футболен съюз (БФС) #Национален отбор на България по футбол #Георги Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ