Георги Кабаков ще участва в семинар на елитните съдии на УЕФА

Най-добрият български футболен съдия в последните години Георги Кабаков ще участва в семинар на УЕФА, обявиха от БФС.

"Пловдивският рефер получи персонална покана за семинара на елитните съдии на УЕФА, който ще се проведе от първи до трети септември в Женева. Два дни по-късно, Кабаков ще ръководи и един от сблъсъците в шампионата на ОАЕ. Това е поредно престижно назначение за българския съдия след успешно ръководените срещи от европейските клубни турнири през този сезон", написаха на сайта на централата.