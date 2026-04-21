Георги Кандев: Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона

Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона, написа изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Георги Кандев в публикация във Фейсбук.

За погазването на демокрацията - давност няма, заяви Кандев. Той обяви, че ще продължи да дава информация за случаите, свързани с изборните престъпления, без прикриване на партии и коалиции, както задължаваше законът в предизборната кампания.

В изборния ден получихме сигнал от село Коняво, община Кюстендил, за мъж, който е предлагал по 30 евро на жители на селото, за да гласуват за политическа партия №17 в бюлетината, с преференция 101, съобщи Кандев и добави, че мъжът е установен, привлечен като обвиняем и задържан за срок от 72 часа, образувано е и досъдебно производство.

Направихме всичко по силите си изборният процес да бъде по-честен и по-защитен, написа вчера Георги Кандев.