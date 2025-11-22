Георги Караманджуков: Ще се борим до последно

Лудогорец се готви за сериозна зимна селекция, която да укрепи състава и да върне отбора в битката за титлата. Спортният директор Георги Караманджуков обясни слабите игри през сезона с комбинация от контузии, продажби на ключови играчи и смяна на треньора.



„Съблекалнята е пълна с играчи с характер, а контузиите ни затрудниха сериозно. Затова привлечохме Хьогмо – опитен наставник, който да внесе спокойствие и увереност в отбора“, каза Караманджуков при представянето на новия треньор Пер-Матиас Хьогмо.

Караманджуков акцентира върху тежкия календар и минималната подготовка.

„Играем от първите кръгове, имаме ограничено лятно време за почивка, а европейските мачове започват още януари. Това се отразява на резултатите“, категоричен е директорът.

Що се отнася до зимната селекция, Лудогорец ще се концентрира върху играчи, одобрени лично от Хьогмо, включително и бразилски футболисти, които обмислят и други европейски оферти. „Зимата е ключов период, за да се аклиматизират и да са готови за европейските мачове през лятото“, уточни Караманджуков.

По отношение на титлата той не губи оптимизъм.

„Ще се борим до последно. При първата ни титла изоставахме с 8 точки пет кръга преди края и успяхме да спечелим. Лудогорец никога не се предава – ние сме едно семейство и ще се борим за всяка точка", категоричен е Караманджуков.

С този подход клубът се надява да стабилизира отбора, да затвори пробойните в състава и да се върне към победите както на национално, така и на европейско ниво.