Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да...
Чете се за: 00:40 мин.

Пер-Матиас Хьогмо: Моята философия е контрол върху играта

Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Лудогорец представи новия си треньор.

Пер-Матиас Хьогмо
Снимка: БГНЕС
Новият старши треньор на Лудогорец – опитният норвежец Пер-Матиас Хьогмо, беше представен пред медиите в София. Бившият национален селекционер на Норвегия сподели философията си за играта и впечатленията си от базата и инфраструктурата на клуба.

Хьогмо поема отбора от временния наставник Тодор Живондов, който ръководи тима след уволнението на Руи Мота. На пресконференцията му беше връчена фланелка на Лудогорец с номер 1 и името му на гърба.

„За мен е голяма чест да съм в този клуб, който е известен и в Скандинавия. Видях базата и професионализма и не е изненадващо, че Лудогорец печели титлата 14 поредни години“, заяви 66-годишният треньор.

Той подчерта опита си на национално ниво и амбицията да развива отбора и в Европа.

Хьогмо призна, че отборът има проблеми с контузии и натоварване на играчите, но видя потенциал в състава: „Имаме интересни играчи с качества. Моята цел е да изгради добри връзки и баланс между играчите, за да са свежи и готови за мачовете“, каза специалистът.

Треньорът подчерта, че първо наблюдава, за да съчетае културата и философията на клуба със своите методи.

„Разликата между футбола в Норвегия и Балканите е голяма, но чрез ежедневна работа можем да постигнем успехи. В Норвегия акцентът е върху интензивността на тренировките, академиите и развитието на младите играчи“, каза Хьогмо.

Той очаква и предстоящите мачове в Лига Европа – домакинство на Селта (Виго) след срещата със Септември, и подчерта важността на адаптацията към различни стилове на игра.

„Моята философия е контрол върху играта и в двете фази, близка дистанция между линиите, бързо връщане на топката и висока интензивност. В защита важна е взаимопомощта, в атака – връзките между играчите“, завърши новият треньор на разградчани.

Официално: Лудогорец обяви Пер-Матиас Хьогмо
#Пер-Матиас Хьогмо #Първа лига 2025/2026 #ПФК Лудогорец

