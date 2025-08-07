БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Костадинов пропуска мача със Сабах

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Хулио Веласкес все пак ще може да разчита на всички останали свои основни играчи.

Георги Костадинов, Спортинг Брага - Левски
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Един от капитаните на отбора и лидер на Левски Георги Костадинов отпадна от групата за домакинството на Сабах тази вечер. Халфът получи контузия в реванша с Брага в Португалия, пропусна и победата на Славия, но не успя да се възстанови напълно за двубоя тази вечер. Надеждите са, че той ще бъде на линия за реванша срещу Сабах след седмица, като може да запише евентуално игрови минути и срещу Спартак (Варна) в неделя.

Добрата новина за треньор Хулио Веласкес е, че националният защитник Кристиан Димитров е напълно възстановен и може да бъде титуляр тази вечер. Всички други футболисти са в групата за мача, включително и последните попълнения - вратарят Мартин Луков и Мазир Сула.

Ето и цялата група на Левски:

Светослав Вуцов

Огнян Владимиров

Мартин Луков

Майкон

Кристан Макун

Вандерсон Цунами

Фабио Лима

Карлос Охене

Асен Митков

Мустафа Сангаре

Евертон Бала

Гашпер Търдин

Алдаир

Мазир Сула

Патрик Мислович

Рилдо Фильо

Кристиан Димитров

Оливер Камдем

Борислав Рупанов

Марин Петков

Карл Фабиен

Радослав Кирилов.

Свързани статии:

Левски и Арда поглеждат смело към груповата фаза на Лигата на конференциите
Левски и Арда поглеждат смело към груповата фаза на Лигата на конференциите
Мачът на кърджалийци е тази вечер от 19:00 часа, докато двубоят на...
Чете се за: 02:57 мин.
#ФК Сабах #УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ПФК Левски София #Георги Костадинов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и произведени ли са в България?
1
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и...
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
2
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки...
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
3
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото поскъпване?
6
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Лига на конференциите

Левски и Арда поглеждат смело към груповата фаза на Лигата на конференциите
Левски и Арда поглеждат смело към груповата фаза на Лигата на конференциите
Арда проведе официалната си тренировка в Каунас Арда проведе официалната си тренировка в Каунас
Чете се за: 00:37 мин.
Сабах пристигна в София Сабах пристигна в София
Чете се за: 00:45 мин.
Хулио Веласкес: Задължително е да търсим победата Хулио Веласкес: Задължително е да търсим победата
Чете се за: 03:57 мин.
Арда замина за Литва, Александър Тунчев смята, че тимът му има шанс срещу Кауно Жалгирис Арда замина за Литва, Александър Тунчев смята, че тимът му има шанс срещу Кауно Жалгирис
Чете се за: 01:07 мин.
Веласкес застава пред медиите утре Веласкес застава пред медиите утре
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Фалшивите евробанкноти: Властите очакват все повече случаи след приемането на еврото Фалшивите евробанкноти: Властите очакват все повече случаи след приемането на еврото
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Райски газ, дизайнерска дрога и вейпове на прицел: Започва нова инициатива за намаляване на употребата им сред децата Райски газ, дизайнерска дрога и вейпове на прицел: Започва нова инициатива за намаляване на употребата им сред децата
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция в Созопол: Инспектори проверяват търговски обекти
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Все по-горещо в близките дни
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ