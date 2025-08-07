Георги Костадинов пропуска мача със Сабах

Един от капитаните на отбора и лидер на Левски Георги Костадинов отпадна от групата за домакинството на Сабах тази вечер. Халфът получи контузия в реванша с Брага в Португалия, пропусна и победата на Славия, но не успя да се възстанови напълно за двубоя тази вечер. Надеждите са, че той ще бъде на линия за реванша срещу Сабах след седмица, като може да запише евентуално игрови минути и срещу Спартак (Варна) в неделя.

Добрата новина за треньор Хулио Веласкес е, че националният защитник Кристиан Димитров е напълно възстановен и може да бъде титуляр тази вечер. Всички други футболисти са в групата за мача, включително и последните попълнения - вратарят Мартин Луков и Мазир Сула.

Ето и цялата група на Левски:

Светослав Вуцов

Огнян Владимиров

Мартин Луков

Майкон

Кристан Макун

Вандерсон Цунами

Фабио Лима

Карлос Охене

Асен Митков

Мустафа Сангаре

Евертон Бала

Гашпер Търдин

Алдаир

Мазир Сула

Патрик Мислович

Рилдо Фильо

Кристиан Димитров

Оливер Камдем

Борислав Рупанов

Марин Петков

Карл Фабиен

Радослав Кирилов.