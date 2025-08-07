Левски и Арда поглеждат смело към груповата фаза на Лигата на конференциите

Левски е домакин на Сабах (Азербайджан) в първа среща от трети квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите, а Арда гостува на литовския Кауно Жалгирис. Мачът на кърджалийци е тази вечер от 19:00 часа, докато двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ в столицата е от 21:00 ч.

„Сините“ започнаха силно сезона както на домашната сцена, така и в Европа. В Първа лига възпитаниците на Хулио Веласкес са лидери в класирането с девет точки, колкото има и шампионът Лудогорец, след победи над Монтана, Септември и Славия. В евротурнирите столичният гранд отстрани Апоел Беер Шева (Израел) в първи предварителен кръг на Лига Европа, преди да отпадне драматично от Спортинг Брага след 0:1 и продължения на португалска земя.

Левски все още не е отбелязал нито веднъж в редовното време в четирите си мача в Европа, но и не допусна нито един гол. Сега „сините“ са в ролята на фаворити срещу тима на Сабах, който е представител на Азербайджан и е воден от бившия наставник на Лудогорец Валдас Дамбраускас. В добавка, отборът е носител на Купата на страната след победа над местния гранд Карабах. При всички случаи, Левски ще търси добър аванс преди реванша в Баку, като отново ще разчита на пълни трибуни на „Герена“, за да го стори.

Ако се справят със Сабах, Веласкес и компания ще играят в плейофа с победителя от двойката АЗ Алкмаар (Нидерландия) – Вадуц (Лихтенщайн).

Възпитаниците на Александър Тунчев пък влязоха в историята с първия си отстранен противник в Европа, след като в предишния кръг елиминираха ХИК Хелзинки след драма с дузпи във финландската столица. „Апетитът идва с яденето“ и кърджалийци излизат срещу преодолим съперник в лицето на Кауно Жалгирис по пътя към плейофа и евентуално влизане в основната фаза на ЛК.

Арда загря за срещата с литовците с разгромно 5:0 при визитата на Ботев Пловдив на „Колежа“. Окуражителното представяне срещу „канарчетата“, които завършиха мача с девет души, и характерът срещу ХИК в двата двубоя дават надежди на Тунчев и компания, че походът им в евротурнирите ще продължи.

Ако преодолее Кауно Жалгирис, Арда ще играе в плейофа с победителя от двойката Раков Ченстохова (Полша) и Макаби Хайфа (Израел).