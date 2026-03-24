Георги Костадинов: С наближаване на края на сезона ще става все по-сложно

Един от най-опитните футболисти на Левски Георги Костадинов получи награда си за Футболист №1 на 26-ия кръг. Полузащитникът донесе успеха на „сините“ при гостуването на Берое с красив гол с глава.

„Благодаря за наградата. Благодаря на моите съотборници. Честито на Евертон Бала, който спокойно може да стане и играч на годината по начина, по който играе за Левски до момента", каза капитанът на Левски.

„Не се притеснявам от липсата на повече голове в последните мачове. Отборът се справя много добре в атака. Доминираме срещу всички. Не забравяйте, че повечето отбори играят срещу нас с 11 души в защита и трудно се намират пространства“, добави бившият национал.

Полузащитникът сподели, че отдавна планира живота си след края на кариерата си. Той е категоричен, че има желание да остане близо до футбола.

„Огромна част от кариерата ми наистина е минала. Благодарен съм за всичко, играл съм в огромни клубове. Желанието ми е да останем концентрирани върху сезона. Фокусът да са мачовете и успеха, който преследваме. Иначе, разбира се, че мисля върху естествения преход след футбола. И мисля за това от доста години, защото аз планирам нещата. Знаете, че имам юридическо образование, говоря и два езика, освен родния си. Ще остана във футбола. В Левски имаме взаимно уважение с всички. Но нека да дойде времето, а сега фокусът да е върху представянето на терена", каза Костадинов.

Запитан какво не достига на Левски за победа срещу Лудогорец, той отговори така: