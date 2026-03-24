Евертон Бала: Щастлив съм в Левски, не гледам бъдещето

Голмайсторът на Левски и Първа лига Евертон Бала бе избран за Най-добър футболист на месец февруари. Бразилецът изпревари в класацията Алехандро Пиедраита и Лео Перейра от ЦСКА, както и Бертран Фурие от Септември.

„За мен е чест да получа тази награда. Благодаря на всички в Левски и на привържениците. Използвам възможността да поздравя нашия капитан Георги Костадинов. Нека да кажа и тук „Само Левски“. Уверявам ви, че работим върху това да вкарваме повече голове. Не мисля, че ако в последните 2-3 мача не сме вкарвали толкова голове, ще ни се отрази. При нас са събрани много добри футболисти, които могат да вкарват и да подават. И постоянно работим да се подобряваме", сподели Бала пред репортери.

Бразилецът коментира и евентуален негов трансфер след края на сезона.

„Фокусиран съм върху това, което става в настоящето, не гледам толкова бъдещето. Много съм щастлив в Левски. Като завърши сезонът, ще видим какво правим“, каза нападателят.

Бразилецът сподели и какво не достигна на „сините“ в последните двубои с Лудогорец.

„Може би малко спокойствие пред гола. Ние имаме две-три ситуации и не успяваме да вкараме, Лудогорец отбелязва още първото положение. Малко опит и малко спокойствие ни липсват в мачовете с тях“, смята нападателят.

Срещу нас отборите играят много затворено, но в крайна сметка се надявам, че ще постигнем голямата цел, добави бразилецът.