Георги Минчев подсили нападението на Локомотив София

Локомотив София подсили своето нападение. Столичните „железничари“ привлякоха ново попълнение в лицето на Георги Минчев, съобщиха официално от клуба тази вечер. Нападателят и „черно-червените“ се съгласиха на договор за следващите две години.

През миналия сезон той игра във Втора лига на Турция, където отбеляза 12 попадения с екипите на Умраниеспор и Маниса. През 2024 г. реализира 11 гола в 20 двубоя за кипърския АЕЛ Лимасол.

Минчев е преминал през всички национални гарнитури на България и има 13 мача за мъжкия национален отбор. 30-годишният период има периоди още в Литекс, ЦСКА, Царско село и Локомотив Пловдив. На международно ниво е играл още за латвийските Рига и Ауда, част от кариерата му преминава още във вторите отбор на Литекс и ЦСКА. На сметката си с "черно-белите" вдигна веднъж Купата на Българие, а при престоя си в Ауда също спечели купата на страната.