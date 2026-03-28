Георги Павлов: 24 клуба в София, а няма къде да тренират

Президентът на федерацията очерта проблемите и целите пред българската атлетика

Георги Павлов: 24 клуба в София, а няма къде да тренират
Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов даде обширно интервю за БНР, в което коментира ключови теми около развитието на българската атлетика.

Павлов се спря и на представянето на Божидар Саръбоюков, като обясни защо не е било реалистично той да участва в повече от една дисциплина на световното първенство в зала.

"С оглед на резултата от държавното първенство - ако го беше повторил, това щеше да е медал. Но отговорът е не. Не е минавало през акъла нито на него, нито на треньора му да участва в още една дисциплина, при положение че той беше водач в ранглистата на скок дължина. Той направи уникален сезон със спечелването бронзов медал от световно първенство и подобри тридесетгодишен рекорд. Би било неразумно да участва и в скока на височина, още повече че шампионатът се провежда в рамките на три дни“, сподели той.

По отношение на предстоящото европейско първенство в Бирмингам Павлов подчерта сериозната конкуренция и високите изисквания.

"Все още текат квалификациите и нормативите са изключително високи. Леката атлетика е най-конкурентният спорт с най-много страни членки. Самото участие на такъв форум е успех. Надяваме се с това младо поколение да имаме рекорден брой участници, но по-важно е не количеството, а качеството – какво ще постигнат. Нашата задача е да осигурим условия – лагери, възстановяване и спокойствие за подготовка“, подчерта той.

Президентът на федерацията коментира и финансовата подкрепа за състезателите, която постепенно започва да се подобрява.

"Това е усилие на целия екип – Управителен съвет и администрация. Започваме да изпълняваме обещанието си да осигурим заплати на атлетите. Те са скромни, но дават сигурност, особено за младите, които често са изправени пред избора дали да продължат със спорта или да започнат работа. Това беше сериозен проблем в последните десетилетия“, допълни Павлов.

Като най-сериозен структурен проблем той открои липсата на база, особено в столицата.

"Лошото е, че мечтаният дом за леката атлетика остава само мечта. В София има 24 клуба, а няма стадион, няма зала, няма място за целогодишна подготовка. Това е проблем, който стои от десетилетия. Ще настоявам, ще търся решения. Готов съм дори със собствени средства да започнем проектиране, защото навсякъде искат готов проект и ясна стойност“, заяви той.

В същото време Павлов отчете и положителни стъпки в развитието на инфраструктурата в страната.

"През последната година бяха задвижени редица проекти и предстои изграждането на 12–13 нови писти – нещо, което не се е случвало досега. Средствата са осигурени, но предстоят процедурите по избор на изпълнители. Надявам се скоро да можем да открием нови съоръжения из страната“, допълни той.

Георги Павлов ще даде своята позиция за развитието на леката атлетика у нас и в утрешното издание на "Арена спорт". Очаквайте го с начален час 12:30!

#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

