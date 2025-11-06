БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Павлов с равносметка за свършеното през последните три месеца

Три месеца, в които не говорих за посоки – показах ги, написа във Фейсбук председателят на Българска федерация по лека атлетика.

Георги Павлов
Снимка: Пресслужба
Председателят на Българска федерация по лека атлетика Георги Павлов направи равносметка за свършеното през изминалите три месеца начело на организацията.

Павлов избран на ръководния пост след Общото събрание на 1 август, но след жалби Софийският градски съд (СГС) спря вписването на новата управа. В последствие СГС насрочи ново Общо събрание на централата на 8 ноември след искане на 1/3 от клубовете-членове на федерацията.

Равносметката за последните три месеца Павлов направи в профила си в социалната мрежа Фейсбук. Ето какво написа той:

„От 1 август насам времето мина като старт на 100 метра - бързо, напрегнато, с фокус. Тези три месеца не бяха за обещания, а за работа. За това, което всички в атлетиката искат да виждат – резултати. В навечерието на изборите за ръководство на БФЛА избрах да седна и да помисля какво вече се случи. Оказа се, че не е малко.

- Премиите за шампионите ни - изплатени веднага.
Медалистите, финалистите и треньорите от Европейското първенство U20 в Тампере получиха заслужени си бонуси, които осигурихме благодарение на спонсори. Същото важи и за Божидар Саръбоюков и неговия треньор Димитър Карамфилов – петото място в света не мина незабелязано.

- За първи път премии и за трейл и планинско бягане.
Седем наши състезатели и няколко треньори стартираха на световното първенство в Испания. Заварих планиран само един участник за това състезание. Осигурихме средства за значително по-голям отбор, а и също фонд за премии.

- Разширен състав за Балканския крос.
Осигурихме средства за двойно по-голям отбор за Балканския шампионат по крос-кънтри, който ще се проведе на 8 ноември в Румъния. България ще бъде представена от 22-членна делегация със състезатели и треньори.

- Треньорите вече имат думата.
Създадохме комисии по групи дисциплини – спринт и препятствия, скокове, хвърляния и многобой, бягания на писта, бягане на шосе, планински, ултра и трейл бягания и спортно ходене. И не просто ги създадохме – работим заедно за подобряване на условията на атлетите ни.

- Нов договор за екипировка с JOMA.
Осигурихме екипировка – такава, каквато трябва да бъде за национален отбор.

- По-добра организация = повече възможности.
Оптимизирахме транспортните договори – това значи повече състезатели и треньори на международни прояви и повече средства, които се връщат към федерацията.

- Иновации в шампионатите.
Въвеждаме чип система за крос кънтри – за първи път в историята на българската атлетика.

- Календар 2026 – направен с треньорите, атлетите и съдиите.
За първи път в историята на БФЛА календарът е обсъден и приет заедно с Комисиите на треньорите, атлетите и съдиите. Особено горд съм с това.

- Връщаме националния шампионат до 23 години, многобоите и състезанията по спортно ходене на писта.

- По-добри условия и за съдиите.
Увеличаваме хонорарите и стартираме програма за квалификация.

- Съвременен сайт – модерна визия за модерна федерация.
Финансирането е осигурено и работата започва.

- Разреших множество лични казуси на клубове из цялата страна.

И да – от първия ден настоявам за промени в устава. За повече прозрачност и баланс. Общото събрание е насрочено само за избор на ръководство, но разговорът за промяната тепърва започва.

Три месеца, в които не говорих за посоки – показах ги. Действието е това, което движи атлетиката напред. И ще продължим в същия ритъм!".

