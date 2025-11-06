Георги Павлов с равносметка за свършеното през последните три месеца

Председателят на Българска федерация по лека атлетика Георги Павлов направи равносметка за свършеното през изминалите три месеца начело на организацията.

Павлов избран на ръководния пост след Общото събрание на 1 август, но след жалби Софийският градски съд (СГС) спря вписването на новата управа. В последствие СГС насрочи ново Общо събрание на централата на 8 ноември след искане на 1/3 от клубовете-членове на федерацията.



Равносметката за последните три месеца Павлов направи в профила си в социалната мрежа Фейсбук. Ето какво написа той:

„От 1 август насам времето мина като старт на 100 метра - бързо, напрегнато, с фокус. Тези три месеца не бяха за обещания, а за работа. За това, което всички в атлетиката искат да виждат – резултати. В навечерието на изборите за ръководство на БФЛА избрах да седна и да помисля какво вече се случи. Оказа се, че не е малко.



- Премиите за шампионите ни - изплатени веднага.

Медалистите, финалистите и треньорите от Европейското първенство U20 в Тампере получиха заслужени си бонуси, които осигурихме благодарение на спонсори. Същото важи и за Божидар Саръбоюков и неговия треньор Димитър Карамфилов – петото място в света не мина незабелязано.

- За първи път премии и за трейл и планинско бягане.

Седем наши състезатели и няколко треньори стартираха на световното първенство в Испания. Заварих планиран само един участник за това състезание. Осигурихме средства за значително по-голям отбор, а и също фонд за премии.

- Разширен състав за Балканския крос.

Осигурихме средства за двойно по-голям отбор за Балканския шампионат по крос-кънтри, който ще се проведе на 8 ноември в Румъния. България ще бъде представена от 22-членна делегация със състезатели и треньори.

- Треньорите вече имат думата.

Създадохме комисии по групи дисциплини – спринт и препятствия, скокове, хвърляния и многобой, бягания на писта, бягане на шосе, планински, ултра и трейл бягания и спортно ходене. И не просто ги създадохме – работим заедно за подобряване на условията на атлетите ни.



- Нов договор за екипировка с JOMA.

Осигурихме екипировка – такава, каквато трябва да бъде за национален отбор.



- По-добра организация = повече възможности.

Оптимизирахме транспортните договори – това значи повече състезатели и треньори на международни прояви и повече средства, които се връщат към федерацията.

- Иновации в шампионатите.

Въвеждаме чип система за крос кънтри – за първи път в историята на българската атлетика.

- Календар 2026 – направен с треньорите, атлетите и съдиите.

За първи път в историята на БФЛА календарът е обсъден и приет заедно с Комисиите на треньорите, атлетите и съдиите. Особено горд съм с това.



- Връщаме националния шампионат до 23 години, многобоите и състезанията по спортно ходене на писта.



- По-добри условия и за съдиите.

Увеличаваме хонорарите и стартираме програма за квалификация.

- Съвременен сайт – модерна визия за модерна федерация.

Финансирането е осигурено и работата започва.

- Разреших множество лични казуси на клубове из цялата страна.

И да – от първия ден настоявам за промени в устава. За повече прозрачност и баланс. Общото събрание е насрочено само за избор на ръководство, но разговорът за промяната тепърва започва.

Три месеца, в които не говорих за посоки – показах ги. Действието е това, което движи атлетиката напред. И ще продължим в същия ритъм!".