Георги Павлов призова за оттегляне съдебните жалби преди новото Общо събрание на БФЛА

Време е да помирим семейството на леката атлетика, гласи още част от призива на президента на Българската федерация по лека атлетика.
Новото Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика ще се проведе на 8 ноември. Това стана ясно, след като Софийски градски съд взе решение да го насрочи по искане на клубовете в ЧОУ „СВ Георги“.
Георги Павлов заяви, че приема решението на българския съд и подчерта значението на оттеглянето на всички съдебни жалби, насочени към решенията от Общото събрание от 1 август и вписването на промени в ръководството на федерацията.
„Само ако оставим тези процедури зад гърба си, ще можем да проведем Общото събрание в дух на единство и доверие, да изберем ново ръководство без допълнителни тежести и да освободим името на нашия спорт от съдебни обременености", заяви председателят на федерацията.
Продължаващите съдебни спорове създават сериозни пречки пред нормалното функциониране на БФЛА. Предстоят решаващи месеци, свързани с комуникация с държавните институции, осигуряващи голяма част от бюджета и програмите на българската лека атлетика.
„Не можем да си позволим да влизаме в зимния сезон и в предолимпийската година с парализирани процеси, разпилени усилия и разделено семейство", добави още той.
„Време е да помирим семейството на леката атлетика, да възцари спокойствие и да затворим срамната страница, която разтворихме през последните месеци. Новото ръководство трябва да започне своята работа на чисто – с доверие, ясна визия и обща грижа за бъдещето на нашия спорт“, завърши Павлов.