Георги Павлов призова за оттегляне съдебните жалби преди новото Общо събрание на БФЛА

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Време е да помирим семейството на леката атлетика, гласи още част от призива на президента на Българската федерация по лека атлетика.

Георги Павлов
Снимка: Пресслужба
Новото Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика ще се проведе на 8 ноември. Това стана ясно, след като Софийски градски съд взе решение да го насрочи по искане на клубовете в ЧОУ „СВ Георги“.

Георги Павлов заяви, че приема решението на българския съд и подчерта значението на оттеглянето на всички съдебни жалби, насочени към решенията от Общото събрание от 1 август и вписването на промени в ръководството на федерацията.

Само ако оставим тези процедури зад гърба си, ще можем да проведем Общото събрание в дух на единство и доверие, да изберем ново ръководство без допълнителни тежести и да освободим името на нашия спорт от съдебни обременености", заяви председателят на федерацията.

Продължаващите съдебни спорове създават сериозни пречки пред нормалното функциониране на БФЛА. Предстоят решаващи месеци, свързани с комуникация с държавните институции, осигуряващи голяма част от бюджета и програмите на българската лека атлетика.

„Не можем да си позволим да влизаме в зимния сезон и в предолимпийската година с парализирани процеси, разпилени усилия и разделено семейство", добави още той.

Време е да помирим семейството на леката атлетика, да възцари спокойствие и да затворим срамната страница, която разтворихме през последните месеци. Новото ръководство трябва да започне своята работа на чисто – с доверие, ясна визия и обща грижа за бъдещето на нашия спорт“, завърши Павлов.

#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

