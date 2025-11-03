Георги Павлов отправи покана за присъствие на Общото събрание на БФЛА

Новоизбраният председател на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов отправи покана към деятели и представители на клубове да присъстват на Общото събрание на федерацията тази събота, 8 ноември от 14:30 часа.
То беше свикано с решение на Софийски градски съд след скандала на предишното общо събрание, на което Павлов беше избран за нов шеф на родната атлетика.
Ето какво написа той в социалните мрежи:
"Българска федерация по лека атлетика отправя покана към всички деятели и представители на клубовете по лека атлетика, които желаят да присъстват на Общото събрание на федерацията, свикано с решение на Софийски градски съд.
Събранието ще се проведе на 8 ноември 2025 г. (събота) от 14:30 ч.
Място: зала „Свети Георги“ на Частно международно училище „Свети Георги“,
адрес: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ №47.
БФЛА очаква активното участие на всички представители на лекоатлетическата общност в България.
Очакваме Ви!", написа Павлов.