Георги Павлов отправи покана за присъствие на Общото събрание на БФЛА

Новоизбраният председател на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов отправи покана към деятели и представители на клубове да присъстват на Общото събрание на федерацията тази събота, 8 ноември от 14:30 часа.

То беше свикано с решение на Софийски градски съд след скандала на предишното общо събрание, на което Павлов беше избран за нов шеф на родната атлетика.

Ето какво написа той в социалните мрежи: