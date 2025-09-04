БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на...
Чете се за: 05:57 мин.
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията...
Чете се за: 04:37 мин.
Почина един от пострадалите работници в завод...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:05 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Гергана Павлова отпадна на четвъртфиналите на турнир по бадминтон в Лашко

Чете се за: 00:32 мин.
Спорт
Поражение за българската състезателка в Словения.

бронзов медал гергана павлова будапеща
Снимка: БТА
Гергана Павлова отпадна на четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Лашко (Словения).

Поставената под №3 в схемата българка загуби в спор за място на полуфиналите от Йелена Бухбергер (Хърватия) с 21:16, 15:21, 17:21 за 53 минути.

Павлова спечели първия гейм, но в следващите две части съперничката й водеше в резултата й стигна до крайния успех.

С това българското участие на турнира приключи, а в него участваха седем национали.

Още от: Други спортове

Спортни новини 04.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 04.09.2025 г., 20:50 ч.
Хуан Аюсо постигна втора етапна победа в 80-ото издание на Обиколката на Испания Хуан Аюсо постигна втора етапна победа в 80-ото издание на Обиколката на Испания
Чете се за: 01:27 мин.
Три ремита за българските шахматисти на старта на швейцарския турнир на ФИДЕ в Самарканд Три ремита за българските шахматисти на старта на швейцарския турнир на ФИДЕ в Самарканд
Чете се за: 02:00 мин.
Васил Терзиев се срещна с президента на испанската футболна федерация Рафаел Лусан Васил Терзиев се срещна с президента на испанската футболна федерация Рафаел Лусан
Чете се за: 01:22 мин.
Гергана Павлова се класира за четвъртфиналите на международен турнир по бадминтон в Лашко (Словения) Гергана Павлова се класира за четвъртфиналите на международен турнир по бадминтон в Лашко (Словения)
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Цолов опроверга информацията, че ще кара във Формула 2 през следващия сезон Никола Цолов опроверга информацията, че ще кара във Формула 2 през следващия сезон
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
"Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР) "Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите
Чете се за: 02:02 мин.
Национални отбори
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
По света
