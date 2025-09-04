Гергана Павлова отпадна на четвъртфиналите на турнир по бадминтон в Лашко

Гергана Павлова отпадна на четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Лашко (Словения).

Поставената под №3 в схемата българка загуби в спор за място на полуфиналите от Йелена Бухбергер (Хърватия) с 21:16, 15:21, 17:21 за 53 минути.

Павлова спечели първия гейм, но в следващите две части съперничката й водеше в резултата й стигна до крайния успех.

С това българското участие на турнира приключи, а в него участваха седем национали.