Гергана Павлова стартира с чиста победа в Каунас

Гергана Павлова започна успешно участието си на международния турнир по бадминтон от сериите "Future Series“ в Каунас, Литва. Българската националка се класира за втория кръг на единично при жените след убедителна победа в два гейма.

Поставената под №1 Павлова се наложи над преминалата през квалификациите полякиня Кая Зьолковска с 21:16, 21:16.

Българката контролираше срещата и в двете части, като не позволи на съперничката си да стигне до обрат и затвори двубоя без загубен гейм.

Следващото препятствие пред Павлова ще бъде Леонис Юе от Франция. Двете ще се изправят една срещу друга в събота, а победителката ще си осигури място сред най-добрите осем в надпреварата.

Павлова ще участва и в турнира на двойки. Заедно с Рая Пашова българският тандем е поставен под №3 в схемата и почива в първия кръг, което му осигурява директно място в следващата фаза.







