Гергана Топалова достигна до полуфиналите на сингъл на турнир в Хунин

Гергана Топалова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Хунин (Аржентина) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 българка победи след обрат четвъртата в схемата представителка на домакините Виктория Босио (Аржентина) с 4:6, 6:3, 6:4. Двубоят продължи два часа и 44 минути.

Топалова загуби първия сет, след като допусна два пробива. Във втората част обаче тя поведе с 4:1 и след 6:3 изравни. В решителния трети сет българката взе подаването на съперничката си още в първия гейм и това се оказа достатъчно, за да спечели мача.

За нея това е трети успех в надпреварата. В спор за място на финала тя ще спори с петата поставена Мартина Капуро Таборда (Аржентина).