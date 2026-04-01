Гергана Топалова продължава към четвъртфиналите в Хунин

Гергана Топалова си гарантира класиране на четвъртфиналите в Хунин. На аржентинска земя българката победи представителката на домакините Луна Мария Синали с 6:3, 6:0 за час и 36 минути на корта.

Топалова поведе с 5:2 по пътя си към успеха в първия сет, след което спечели седем поредни гейма и спечели мача.

За нея това е втора победа в надпреварата, след като в първия си двубой разгроми Луиза Фулана (Бразилия) с 6:3, 6:0.

Следващата й съперничка ще бъде победителката от двубоя между Гина Фейстел (Полша) и номер 4 Виктория Босио (Аржентина).