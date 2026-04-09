Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в САЩ

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Бонита Спрингс (Флорида, САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №1 в схемата българка разгроми представителката на домакините Джейдан Браун с 6:0, 6:3 за 79 минути на корта и записа втори успех в надпреварата.

26-годишната Топалова спечели първите десет гейма в мача, в който доминираше изцяло.

За място на полуфиналите тя ще играе срещу №5 в схемата Даря Егорова (Русия).