Гергана Топалова стартира с победа във Флорида

Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Бонита Спрингс, Флорида, с награден фонд от 15 хиляди долара.

26-годишната българка, поставена под №1 в схемата, победи Фани Норин от Швеция със 7:5, 6:2 за час и 38 минути.

Топалова започна убедително и поведе с 4:0 гейма, но съперничката ѝ успя да изравни до 5:5 в първия сет. Българката обаче реагира стабилно и спечели следващите два гейма, за да затвори частта.

Във втория сет Топалова доминираше напълно, като в хода на мача силният ѝ сервис се оказа ключов – тя реализира общо шест аса.

В следващия кръг българката ще се изправи срещу представителката на домакините Джейдан Браун.