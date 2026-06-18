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Гергана Топалова се отказа във втория кръг на турнир в Швеция

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Спорт
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Българската тенисистка бе подставена под №4 в схемата на турнира.

гергана топалова гарантира третия кръг турнира санто доминго
Снимка: БТА
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Гергана Топалова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Юстад (Швеция) с награден фонд 30 хиляди евро.

Поставената под №4 българка се отказа в първия сет заради физически проблем в мача си срещу 15-годишната германка Ида Вобкер.

Топалова загуби първите четири гейма и след малко повече от 20 минути реши да прекрати участие в двубоя.

26-годишната българка вчера сложи край на серия от пет поредни загуби в последните три месеца в състезания от веригата на Международната федерация по тенис ITF след успеха на старта на основната схема в Юстад.

#Гергана Топалова

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