БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Германия спечели Евробаскет след спиращ дъха финал срещу Турция

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:42 мин.
Спорт
Запази

Бундестима се поздрави с втора европейска титла в историята си след 1993 г. благодарение на по-здравите си нерви в най-важните моменти.

Национален отбор на Германия по баскетбол
Снимка: FIBA.basketball
Слушай новината

Германия вече е световен и европейски шампион по баскетбол при мъжете. Селекцията на Алан Ибрахимагич триумфира в спиращ дъха финал на Евробаскет срещу Турция след 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в "Арена Рига" в столицата на Латвия. Технически делегат на сблъсъка бе българката Елеонора Рангелова.

Бундестима спечели втора европейска титла в историята си след 1993 г. благодарение на по-здравите си нерви в най-важните моменти. Световните първенци можеха да разчитат на опита си в такива големи мачове, за разлика от съперника, който загуби втория си финал на първенството на Стария континент.

Двубоят започна ударно за турците, които рано-рано си издействаха двуцифрен аванс от 13:2. Подобно на полуфинала с Гърция, възпитаниците на Ергин Атаман бяха безгрешни зад дъгата, като Чеди Осман бързо събра 6 точки. След таймаута на Алан Ибрахимагич обаче Бундестима се стабилизира и дори изравни за 14:14. Франц Вагнер и Айзък Бонга поддържаха на темпото на Осман с 8 и 7 пункта, а след 10 минути игра Германия вече водеше в резултата с 24:22.

Борбата за пълномощие продължи и във втората четвърт, като водачеството често се сменяше. Една част от ключовите играчи и на двата отбора пък се забъркаха и в проблем с личните нарушения, което принуди селекционерите постоянно да търсят правилния баланс между титуляри и резерви. Малко преди полувремето Турция влезе в нова добра серия и се оттегли на почивката с комфортен аванс. Въпреки силното представяне на съотборниците в Орландо Меджик Вагнер и Тристан да Силва, комбинацията между двата центъра Алперен Шенгюн и Адем Бона тероризира немското подкошие в последните 3-4 минути за 46:40.

Германците започнаха ударно третата четвърт и набързо наваксаха изоставането си и поведоха с 2 точки при 53:51 благодарение на силна стрелба зад дъгата. Шоуто на Шенгюн и Осман продължи и двамата собственоръчно върнаха аванса на символичните домакини от началото на периода - 61:55. Бундестима обаче отново наблегна на изстрели от тройката и страхотната си отборна игра, за да реализира още един обрат за 65:63. В крайна сметка двата отбора се оттеглиха преди последните 10 минути при резултат 67:66 в полза на Турция.

Надстрелката продължи и в последната част, като нито един от тимовете не успя да се откъсне на повече от две притежания. При оставащи 3:35 минути Бундестима реализира две последователни тройки, дело на Андреас Обст и Бонга, за да си върне предимството при 77:76. Обратите обаче не свършиха дотук и Кенан Шипахи се отчете с ключов изстрел зад дъгата за 79:77, който обаче бе неутрализиран от Даниел Тайс за 82:81. Последва размяна на кошове от Шейн Ларкин и Денис Шрьодер за 84:83 в полза на световните шампион близо минута преди края, а капитанът на символичните гости показа още веднъж колко е важен за тима си, увеличавайки предимството на 86:83 и оставащи 19 секунди. После той вкара и два наказателни коша, за да подпечата успеха на Бундестима на европейското първенство.

В неочакван герой за Германия се превърна Айзък Бонга, който си тръгна и с приза за Играч на мача със своите 20 точки, 5 борби и 100% успеваемост от тройката от четири опита. Франц Вагнер се отчете с 18 точки и 8 овладени под двата ринга топки, а Денис Шрьодер се отличи с "дабъл-дабъл" - 16 пункта и 12 асистенции. Гардът получи и наградата за Най-ценен играч на Евробаскет 2025.

Алперен Шенгюн бе над всички на паркета с 28 точки, но представянето му ще бъде запомнено с пропусната тройка в последните секунди. Чеди Осман също даде всичко от себе си - 23 точки и 5 борби, а Шейн Ларкин завърши с 13 пункта, 6 овладени под двата ринга топки и 9 завършващи подавания.

#Национален отбор на Турция по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже #Национален отбор на Германия по баскетбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кръстовден е!
1
Кръстовден е!
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
2
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
4
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
5
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
6
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Европейски баскетбол

Везенков записа първи минути за Олимпиакос при поражение срещу Париж
Везенков записа първи минути за Олимпиакос при поражение срещу Париж
Спартак спечели предсезонния турнир за купа "Плевен" Спартак спечели предсезонния турнир за купа "Плевен"
Чете се за: 00:42 мин.
Гърция си тръгна с бронзовите медали от Евробаскет Гърция си тръгна с бронзовите медали от Евробаскет
Чете се за: 01:17 мин.
Елеонора Рангелова ще е комисар на финала на Евробаскет 2025 Елеонора Рангелова ще е комисар на финала на Евробаскет 2025
Чете се за: 01:15 мин.
Сърбия си търси нов треньор след провала на Евробаскет Сърбия си търси нов треньор след провала на Евробаскет
Чете се за: 01:15 мин.
Турция полетя към финала на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Турция полетя към финала на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Чете се за: 02:00 мин.
Тенис
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Странният 14-и век на Калиакра Странният 14-и век на Калиакра
Чете се за: 14:02 мин.
У нас
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Реакцията на България: Премиерът заяви, че са взети мерки за защита...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източния фланг
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Пореден протест срещу безводието в Плевен блокира движението по...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ