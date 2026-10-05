Германия триумфира с купата във финала на Лигата на нациите по прескачане на препятствия

Германия спечели финала на Лигата на нациите по конен спорт в олимпийската дисциплина прескачане на препятствия в Барселона. В оспорван финал в Кралския поло клуб в каталунската столица, селекцията на Ото Бекер триумфира след драматичен бараж срещу състава на Бразилия.

Победата за Германия беше подпечатана от безпогрешното представяне на световния номер 1 Ричард Фогел в тандем с Клудио, който бе обявен за „Най-добър кон на сезона“ в сериите Longines League of Nations за 2026 г., благодарение на най-големия брой чисти паркури през цялата година.

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В състава на шампионите бяха и Маркус Енинг с Колио, Йорне Спрехе с Toйс и Софи Хинерс с Айрън.

На второ място завърши отборът на Бразилия, след като олимпийският шампион Родриго Песоа допусна събаряне на първото препятствие в решаващия бараж. Белгия зае последното място на подиума с общо 5 наказателни точки.

САЩ останаха на крачка от медалите с 12 наказателни точки, а Топ 5 допълни състава на Италия.

Шести завършиха миналогодишните шампиони в Лигата на нациите от Великобритания, а седми се нареди тимът на Ирландия. Отборът на Франция завърши на 8-о място в големия финал с общо 21 наказателни точки по време на двата манша.